Kuşadası’ndan İtalya’ya turizm köprüsü kuruluyor

Kuşadası’nın önemli bir turizm merkezi olduğunu kaydeden Konsolos Girorgio, “Kuşadası bizler için önemli bir turizm merkezi. Bu nedenle tarihsel güçlü bağlarımızı günümüzde daha fazla güçlendirmek arzusu içindeyiz. İtalyanca dil eğitim kurslarının açılması için İzmir İtalyan Dostluk Derneği koordinesinde çalışmalarımız var. Kuşadası’nda da kurulacak bu eğitim merkezi ile gerek istihdam gerekse turizm alanındaki iş birliğimiz güçlenerek artacaktır. Kruvaziyer turizminin de önceki yıllardaki seviyelere çıkması için girişimlerimiz devam ediyor. Kuşadası Limanı bu konuda Akdeniz’deki en önemli limanlardan biridir. Ayrıca Kuşadası ile turizm fuarlarımızda da iş birliği sağlayabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

'TURİZM KÖPRÜSÜ ARACILIĞIYLA GÜÇLÜ BAĞLAR KURACAĞIMIZA EMİNİM'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İtalya’nın İzmir Konsolosu Valeria Giorgo’ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Başkan Ömer Günel, “Mart ayında atanan İzmir Konsolosu Valeria Giorgo’ya yeni görevinde başarılar dilerim. Elbette İtalya ile olan iş birliği bizler için önem arz etmektedir. Bu kapsamda İtalyanca dil kursu için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağımızı belirtmek isterim. İtalya ile benzer özelliklerimiz var. Kuşadası ve İtalya arasında bir turizm köprüsü kurulması için talep edilen tüm konularda iş birliği içinde olacağız. Kruvaziyer turizmi açısından kentimizin Akdeniz’deki en önemli limanlardan birisine ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Med Cruise Genel Kurulu’nun Kuşadası’nda yapılmış olması da bunun en büyük göstergelerinden biridir. Kuşadası’nda ve Aydın bölgemizde yeni yeni turizm destinasyonları ortaya çıkarılıyor. Bu konuda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun büyük katkıları oluyor. İtalya ve İzmir arasında direkt uçuşların da başlatılması için her iki ülkenin ulaştırma otoritelerine baskı yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. İtalya’da organize edilen fuarlar için de özellikle arkeoloji ve su altı ihtisas fuarlarına katılım sağlayarak oluşturacağımız turizm köprüsü aracılığıyla güçlü bağlar kuracağımızdan eminim” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Ömer Günel, zeytinyağlarıyla ünlü İtalya’nın İzmir Konsolosu Giorgio’ya Kuşadası’nın park ve bahçelerinden toplanan zeytinlerden üretilen zeytinyağı hediye etti. (İHA)

