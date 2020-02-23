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Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 23.02.2020 03:00 | Son Güncelleme

EX club’de Çukur ve Naim filminin müziklerinin yapan ünlü rapçi Eypio’yu ağırlarken, Harem Cariye’de Ahmet Parlak’ı ağırladıAydın’ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor.

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

EX club’de Çukur ve Naim filminin müziklerinin yapan ünlü rapçi Eypio’yu ağırlarken, Harem Cariye’de Ahmet Parlak’ı ağırladı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor. Kaleiçi (Oldtown) Ex Club’de rap müziğin ünlü ismi Çukur ve Naim filminin müziklerini yapan hit şarkıları ’Gömün beni çukura’ ‘Günah Benim’ ve ’Naim filminin’ şarkılarıyla izleyenleri coşturan Eypio, Harem Cariye’de ise internet fenomeni Ahmet Parlak hit şarkısı ‘İsyan ‘ şarkısı ile sevenlerini coşturdu. Her iki Mekanı Tıklım Tıklım Dolduran Eğlence Severler, Biran Olsun Yerlerinde Durmadı.

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

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Akşam
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20:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Can Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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