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Kuşadası’nda şimşekler geceyi aydınlattı

09.06.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Kentte, Pilav Dağı olarak adlandırılan bölge ile denize yıldırımın düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kuşadası’nda dün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü ve sağanak yağış etkili oldu. Gece boyunca aralıklarla süren yağışta, ilçede metrekareye ortalama 20 kilogram yağmur düştü. Yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. İlçenin farklı noktalarında meydana gelen yıldırım düşmeleri de vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, Pilav Dağı olarak adlandırılan bölge ile Sahil Siteleri’ndeki deniz kıyısına yıldırımın isabet etme anı an be an görüntülendi.

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kuşadası

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