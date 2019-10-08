Kuşburnu faydaları nelerdir? Mevsim geçişlerinden en doğal önlem

Hava sıcaklıklarının düşmesi, hastalıklara direnç gösteren vücudun vitamin ihtiyacını artırırken, doğal önlem olarak kuşburnu kullanımı ilk sırada geliyor. Güçlü bir antioksidan olan kuşburnu çiçekleri ilaç olarak kullanılırken, meyvesi ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor. KUŞBURNU FAYDALARI Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, kuşburnu meyvesinin Türkiye’nin her noktasında yetişebilen ve en çok C vitamini ihtiyacını karşılayan bir meyve olduğunu söyledi.



Kuşburnunun bağışıklık sistemini güçlendirici çay haline gelebilecek bir tür olduğunu ifade eden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak, "Kuşburnuyla alakalı şunu bahsetmemiz gerekir ki kuşburnu bizim sağlığımızın ve bağışıklığımızın güçlendirilmesi için kullanılan, yurt dışında marmelatlarından etken madde elde edilen bir meyvedir. Biz kuşburnunu ülkemizde iki tarz kullanıyoruz. Bir marmelatını yapıyoruz, ikincisi çay şeklinde tüketiyoruz. Çay şeklinde tüketilen kuşburnu bizim için bağışıklığı güçlendirmede güvenilir bir üründür” dedi.

KUŞBURNU MARMELATI FAYDALARI İshal tedavisinde etkilidir. Soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olur. Mide rahatsızlıklarına karşı doğal koruma sağlar. Kuşburnu marmelatı iyi bir C vitamini kaynağı olduğu için vücuttaki iltihapla savaşır. Vücudun demiri emmesine yardımcı olur ve kansızlık için doğal bir tedavi edici olarak görülür. Karaciğerde iltihaplanmaya sebep olan semptomların azaltılmasında oldukça etkilidir. KORUYUCU HEKİMLİK İÇİN KULLANILAN EN GÜZEL ÇAY! KUŞBURNU ÇAYI FAYDALARI Kuşburnu hazırlanışını anlatan Pıçak, "İçebileceğimiz miktarda bir çaydanlık için bir avuç ayasını dolduracak kadar alıyoruz. Havanda kuşburnunu dövüyoruz. Dövdükten sonra kaynamaya başlayan suyun içerisine atıyoruz. Kapağını kapatarak kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kaynatıyor ve süzdükten sonra bal ve limonla tatlandırarak içiyoruz. İçerisinde bulunan C vitamini kaynatmayla ve kırıldıktan sonra kendisini suya bırakıyor. Tüketmiş olduğumuz kuşburnu çayının içerisinde yüksek C vitamini bizim kış hastalıklarına karşı ve sonbaharda göreceğimiz grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda koruyucu hekimlik için kullanılan en güzel çay haline geliyor” ifadelerini kullandı.