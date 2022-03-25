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Küslük bitti! Alişan Buse Varol'un doğum gününü aşk dolu bir notla kutladı

25.03.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Alişan, Buse Varol ile beş yıl önce çekilen ilk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Alişan'ın yazdığı romantik satırlar dikkat çekti.

Küslük bitti! Alişan Buse Varol'un doğum gününü aşk dolu bir notla kutladı

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz aylarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Boşanmanın eşiğine gelen çiftin arasındaki buzlar eridi.

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan, Buse Varol ile ilk fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü; "Beş yıl oldu bu fotoğrafı çekeli. Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum" sözleriyle kutladı.

Ekran Alıntısı

Alişan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Buse Varol da eşine "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık verdi. Çiftin yakın arkadaşı Demet Akalın ise kalpli gülücük ve nazar boncuğu emojileri içeren bir yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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