Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Kuştul Manastırı nerede, nasıl gidilir?

Kuştul Manastırı nerede, nasıl gidilir?

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 29.12.2020 17:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuştul Manastırı nerede, nasıl gidilir?

Trabzon'un Maçka ilçesi tarihi eserler açısından bir çok önemli değere sahip. Özellikle Maçka'da bulunan bir çok manastır bu olguyu tam anlamıyla ıspatlıyor. Kuştul Manastırı'nı Trabzon seyahatinize dahil etmelisiniz.

Maçka'da doğaya karşı direnmeye ve ayakta durmaya çalışan bir çok manastır var. Bu manastırların en bilineni Sümela Manastırı. Sümela'nın dışında bu bölgede Vazelon , Peristera ve Kuştul Manastırları da bulunuyor. Bu manastırlar dağların arasında, kayalıklar üzerine inşa edilmiş, ulaşılması zor yerler. İnsanın aklını başında alan manastırlardan biri olan Kuştul Manastırı ile ilgili tüm detaylar burada.

KUŞTUL MANASTIRI'NIN TARİHİ

Kuştul Manastırı, 752 tarihinde inşa edilmiş bir manastır. Bu güzel manastır 1203'te yağmalanmış ve bir süre terk edildikten sonra 1393'te tekrar kullanılmaya başlanmış. 1904'te yılında çıkan yangında tamamen yandıktan sonra üçüncü kez yapılmış. Günümüze pek az kalıntısı ulaşan manastırın durumu ne yazık ki hiç iç açıcı değil.

kuştul manastırı

Bölgedeki manastırlarda olduğu gibi Kuştul Manastırı'nın içinde de ana kaya kilisesi ve odalar bulunuyor. Odalar misafir ve keşiş odası olarak 2 kısma ayrılıyor. Batı cephesinden bir merdivenle içine girilen manastır; geniş holleri ve salonlarıyla dikkat çekiyor. Haç planlı kilisesi zamanla yıkılmış ve hiçbir iz bırakmadan yok olmuş. Manastırın bir çok kısmı define avcılarınca tahrip edilmiş durumda.

KUŞTUL MANASTIRI NEREDE?

Kuştul Manastırı, Trabzon ili Maçka ilçesi Esiroğlu Beldesi Şimşirli-Kuştul Köyü sınırları içerisinde bulunuyor.

kuştul manastırı trabzon

KUŞTUL MANASTIRI'NA NASIL GİDİLİR?

Bulunduğu Kuştul mevkisi ile aynı adı taşıyan manastır, ulaşılması güç kaya blokunun üzerinde, vadinin tamamına hakim bölgede yer alıyor. Vadiden yüzlerce metre yüksekte inşa edildikten sonra eklenti ve restorasyonlarla geliştirildiği bilinen manastırdan günümüze ana gövde ve yıkılmış yapı duvarları ulaşabilmiş.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Anadolu'nun en eski camisiAnadolu'nun en eski camisi
James Bond’un geleceği tehlikede! Satışa çıktı James Bond’un geleceği tehlikede! Satışa çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Nefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmedi

Nefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmedi

Gözleri kamaştıran bir mavilik: Gökpınar Gölü

Gözleri kamaştıran bir mavilik: Gökpınar Gölü

İlginizi Çekebilir

'Seksi' görünüşü olay oldu! +18 film için karşılıklı tavır aldılar

'Seksi' görünüşü olay oldu! +18 film için karşılıklı tavır aldılar

Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu

Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

10 yıl önce öldüğünü düşünen ailesi tarafından bulundu

10 yıl önce öldüğünü düşünen ailesi tarafından bulundu

'Benim de Müslüman arkadaşlarım var'

'Benim de Müslüman arkadaşlarım var'

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Diğer Haberler

Türkiye'deki Kanyonlar - Birbirinden güzel 12 kanyon

Türkiye'nin en güzel kanyonları

Diyarbakır Ulu Camii: Tarihi bir miras

Anadolu'nun en eski camisi

Ülkelerin ilginç yasakları/ Yasaklardan yasak beğen!

Akla zarar yasaklar!

Gaziantep gezilecek yerler - Doğu'nun Paris'i

Kültür ve gastronomi şehri: Gaziantep

Kısıtlamanın ardından Erciyes'te yoğunluk

Kısıtlamadan sonra akın ettiler

Gökpınar Gölü nerede? Sivas Gökpınar Gölü hakkında kısa bilgi - Gökpınar Gölü dalış

Gözleri kamaştıran bir mavilik: Gökpınar Gölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.