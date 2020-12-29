Kuştul Manastırı nerede, nasıl gidilir?

Maçka'da doğaya karşı direnmeye ve ayakta durmaya çalışan bir çok manastır var. Bu manastırların en bilineni Sümela Manastırı. Sümela'nın dışında bu bölgede Vazelon , Peristera ve Kuştul Manastırları da bulunuyor. Bu manastırlar dağların arasında, kayalıklar üzerine inşa edilmiş, ulaşılması zor yerler. İnsanın aklını başında alan manastırlardan biri olan Kuştul Manastırı ile ilgili tüm detaylar burada.

KUŞTUL MANASTIRI'NIN TARİHİ

Kuştul Manastırı, 752 tarihinde inşa edilmiş bir manastır. Bu güzel manastır 1203'te yağmalanmış ve bir süre terk edildikten sonra 1393'te tekrar kullanılmaya başlanmış. 1904'te yılında çıkan yangında tamamen yandıktan sonra üçüncü kez yapılmış. Günümüze pek az kalıntısı ulaşan manastırın durumu ne yazık ki hiç iç açıcı değil.

Bölgedeki manastırlarda olduğu gibi Kuştul Manastırı'nın içinde de ana kaya kilisesi ve odalar bulunuyor. Odalar misafir ve keşiş odası olarak 2 kısma ayrılıyor. Batı cephesinden bir merdivenle içine girilen manastır; geniş holleri ve salonlarıyla dikkat çekiyor. Haç planlı kilisesi zamanla yıkılmış ve hiçbir iz bırakmadan yok olmuş. Manastırın bir çok kısmı define avcılarınca tahrip edilmiş durumda.