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Kuşum Aydın estetik yüzünden tanınmaz hale geldi! "Mide küçültme ameliyatı olacağım"

02.01.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kuşum Aydın' lakaplı şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle gündem oldu. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın "Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" dedi.

Kuşum Aydın estetik yüzünden tanınmaz hale geldi! "Mide küçültme ameliyatı olacağım"

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle herkesi şoke etti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bambaşka biri olan ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.

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Zamana yenildiğini söyleyen Aydın, “2023’te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" dedi.

Ekran Alıntısı

"KESTİRECEĞİM YERLER VAR"

Temizmagazin'de yer alan habere göre; Aydın estetiklerle ilgili de konuşarak şunları söyledi:

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"Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50’si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım.”

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Kuşum Aydın 100 dolar

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