Kuşum Aydın estetik yüzünden tanınmaz hale geldi! "Mide küçültme ameliyatı olacağım"

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle herkesi şoke etti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bambaşka biri olan ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.

Zamana yenildiğini söyleyen Aydın, “2023’te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım" dedi.

"KESTİRECEĞİM YERLER VAR"

Temizmagazin'de yer alan habere göre; Aydın estetiklerle ilgili de konuşarak şunları söyledi:

"Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50’si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım.”

