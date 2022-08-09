Kusursuz Kiracı ne zaman çıkıyor, oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı fragmanı yayınlandı!

Kusursuz Kiracı dizisi yeni sezonda Fox’da yayınlanacak. Kadrosunda birçok başarılı isme yer veren Kusursuz Kiracı dizisinin ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor. Yayınlanan fragmanda çıkış tarihi belli olmasa da dizinin Eylül ayında çıkacağı düşünülüyor. MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken dizinin senaryosunu ise Nermin Yıldırım yazıyor.

KUSURSUZ KİRACI KONUSU

Kusursuz Kiracı dizisi bir apartmanda yaşanan insanlar arasındaki ilişkileri konu ediniyor. Dizi Mona (Dilan Çiçek Deniz) ve Yakup (Serkay Tütüncü) adlı iki internet gazetesi muhabirinin ilişkisini anlatacak.

KUSURSUZ KİRACI OYUNCULARI

Kusursuz Kiracı dizisinin oyuncuları arasında Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Bennu Yıldırımlar, Melisa Döngel, Ruhi Sarı, Rüçhan Çalışkur, Beyti Engin, Özlem Tokaslan, Umut Kurt, Deniz Cengiz, İncinur Daşdemir, Nilsu Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER



