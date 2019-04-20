Kütahya'da araçlar saatlerce yolda kaldı

Tavşanlı'da da kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Semt pazarında kar yağışına hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Esnaf ise ürünlerini çadır ve branda açarak korumaya çalıştı.

Nisan ayında yağan karın sürpriz olduğunu ifade eden Mustafa Yılmaz, "Havaların ısınmasıyla yaz geldi sanıyorduk ama bugün kar yağışı başladı. Çok şaşırdık; büyüklerimize sorduğumuzda, çok nadir de olsa bu aylarda kar yağışı gördüklerini söylediler" diye konuştu.