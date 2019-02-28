Mynet Trend

Kütahya'da dağdan inen tilki köylünün kâbusu oldu

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 28.02.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde, dağdan inen tilki kümeslere saldırarak tavukları kaçırıyor. Güvenlik kamerasını incelediğini anlatan köylülerden Muzaffer Esen, "70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Tavşanlı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Şenlik köyünde oturan Muzaffer Esen, her gün evlerinin bahçesinde bulunan kümesteki tavuklardan birinin eksildiğini fark etti. Kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen Esen, dağdan inen tilkinin her gün bir tavuğu kaçırdığını gördü. Ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten Muzaffer Esen, "Köyümüze bir tilki dadandı. Köy kenarlarındaki evlerden tavukları bir bir götürdüğünü duyduk. Bizim evde de tavuklar eksilmeye başladı. Evimizde kamera kayıtları vardı ve izleme gereği duydum. Baktım ki her gün tilki tavuklardan bir bir götürüyormuş. Tahminim köyümüzün karşısındaki dağda yavruları var ve ihtiyacı olduğu kadar oraya götürüyor. Gündüz saatlerinde tavuklarımızı çalıyor. 70 haneli köyümüzden yaklaşık 200 kadar tavuğu götürdü ve köyde neredeyse tavuk kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.

Köyde süt satarak geçimini sağlayan Esen'in evinin bahçesine kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarında tilkinin kümeslere saldırarak kaptığı tavuğu götürdüğü görülüyor. (DHA)

PARTNERZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yokZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yok
Bilecik'te korkutan olay!Bilecik'te korkutan olay!
Kar yağışı çok sert vurdu! Ulaşım güçlükle sağlanıyor!Kar yağışı çok sert vurdu! Ulaşım güçlükle sağlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya köy Tilki

En Çok Okunan Trend Haberler

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Tarihi zirveden kötü haber!

Tarihi zirveden kötü haber!

Bu halini unutun! Son hali olay oldu!

Bu halini unutun! Son hali olay oldu!

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Haydi hayvan severler göreve neden se bu hayvan severler faydası olmayan hayvanlara sadece severlik yapıyor lar
normal bi drum. hayvanlara sağda bayırda yiyecek bişey bırakmadınız. yesin hepsini afiyet olsun tilkiye.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bir kişi metal parçasını kesip, cep telefonu diye sattı

'20 yıldır bu işi yapıyorum, inanılmaz bir olayla karşı karşıyayız'

Bilecik'te kimsayal madde yüklü TIR alev aldı, 6 işçi dumandan etkilendi

Bilecik'te korkutan olay!

Kar yağışı çok sert vurdu! Birçok ilde ulaşım güçlükle sağlanıyor!

Kar yağışı çok sert vurdu! Ulaşım güçlükle sağlanıyor!

Şişli Belediyesi önünde eylem! Maaşlarını alamayan işçiler ateş yakıp açlık grevine başladı!

Maaşlarını alamayan işçiler Şişli'de açlık grevine başladı!

Terzinin evinden çıkanlar pes dedirtti! Tarihi eser fışkırdı!

Terzinin evinden çıkanlar pes dedirtti!

Muğla'da denizden yatak da çıktı halı da

Denizden çıkanlar şoke etti! Yer: Bodrum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.