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Kütahya'da fuhuş operasyonu! 1 trans birey, 4 erkek...

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 27.02.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kütahya'da, internet üzerinden anlaşarak para karşılığında fuhuş yaptığı belirlenen trans birey E.K. ile ilişki için gelen 4 erkek polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya'da fuhuş operasyonu! 1 trans birey, 4 erkek...

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, kentte fuhuş yaptığı belirlenen trans birey E.K.'nin evini takibe aldı. Evden çıkan 4 kişi ile E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İnternet üzerinde 'Aslı' ismini kullanan trans birey E.K.'nin 300 lira karşılığında fuhuş yaptığı tespit edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son 2 ay da il dışından gelerek fuhuş yaptığı belirlenen 8 trans birey hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyonu Kütahya

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