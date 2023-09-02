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  4. Görenler bir daha baktı! Milli yıldıza 'nazar değmesin' diye bedavaya dağıttı!

Görenler bir daha baktı! Milli yıldıza 'nazar değmesin' diye bedavaya dağıttı!

02.09.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da bir simit fırınında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmesinin ardından hayır için simit dağıtıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren simit fırınının işletmecisi Emrah Yeşil ile çalışanları, yarı finalde İtalya'yı 3-2 yenerek finalde Sırbistan'ın rakibi olan millilerin başarısını simit dağıtarak kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyunculardan Melissa Vargas'ın posterinin asıldığı fırından yüzlerce kişiye simit ikramında bulunuldu.

Fırın çalışanlarından Rıdvan Bayram, gazetecilere, milli takımın maçını büyük bir heyecanla izlediklerini söyledi.

"MELISSA HANIMA NAZAR DEĞMESİN"

AA-20230902-32057275-32057271-KUTAHYADAKI_FIRINDA_MELISSA_VARGASA_NAZAR_DEGMESIN_DIYE_SIMIT_DAGITILDI

İtalya'yı yenme başarısı gösteren "Filenin Sultanları"nı tebrik ederek, etkili bir oyun sergileyen Melissa Vargas'ı ayrıca kutladıklarını dile getiren Bayram, şöyle konuştu:

"Voleybol takımımızın ve Melissa hanımın İtalya karşılaşmasında gösterdikleri yoğun gayretleri bizleri çok memnun etti. Biz de bu başarıyı kutlamak ve Melissa hanıma nazar değmemesi için halkımıza simit dağıtma hayrı düzenlemek istedik. Vatandaşlarımızın etkinliğimize yoğun ilgisi oldu. İnşallah kupayı da alacağız."

Dağıtılan simitlerden alanlar ise fırının işletmecisine teşekkür etti.

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