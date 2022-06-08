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Kütahya Ticaret Borsası

08.06.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 4,8 lira, en yüksek 5,2 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday (Anadolu)5,465,50Arpa (yemlik)4,805,20Et (karkas)58190

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