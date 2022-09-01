Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

A.K'nin kullandığı 20 BAN 67 plakalı otomobil, Afyonkarahisar çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan İsmail Saraç'a (57) çarptı.

Saraç'ın yaralandığı kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saraç müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.



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