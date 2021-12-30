Kutlama masaları için harika görünümlü elmalı havuçlu kurabiye tarifi

Farklı kurabiye tarifi denemekten hiç sıkılmayanlar için bu özel tarif oldukça ilgi çekici. Elmalı tarçınlı kurabiyelerden, havuçlu cevizli keklere kadar denenen tariflerin biraz dışına çıkmak, sevilen lezzetleri tek bir lezzet küpü haline getirmek isteyenlere bu tarifi öneriyoruz. Dolgulu kurabiyelere bayılanlar için havuç, ceviz, tarçın, elma dörtlüsünü bir araya getiriyoruz. Mutfağınızda mis kokular yayılmasını sağlayacak bu güzel kurabiye tarifimiz için sizi şöyle mutfağa alalım...

ELMALI HAVUÇLU KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

1,5 su bardağı un

5 çorba kaşığı sıvı krema

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

3 çorba kaşığı pudra şekeri

4 çorba kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

İÇ HARCI İÇİN

1 adet kırmızı elma

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı ceviz

4 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çorba kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

İlk olarak elmanın ve havucun kabuğunu soyup yıkayın.

Hem elma hem havucu rendenin ince bıçaklı kısmıyla rendeleyin.

Rendelenen havuç ve elmayı tavaya eklediğiniz sıvı yağda kokusu çıkana dek kavurun.

Sonrasında içerisine 1 tatlı kaşığı tarçını ve 4 çorba kaşığı pudra şekerini ekleyin.

Ocaktan aldığınız kavrulmuş harcın içerisine yarım su bardağı kırılmış cevizi ekleyin.

İç harcı soğumaya alın.

Bir karıştırma kabının içerisine 5 çorba kaşığı sıvı krema ve 1 çay bardağı eritilmiş tereyağını alın.

Çırpma teli yardımı ile karıştırmaya başlayın.

Karışımın içerisine 3 çorba kaşığı pudra şekeri, 4 çorba kaşığı mısır nişastası ve 1 paket vanilyayı ekleyerek çırpmaya devam edin.

Ardından 1,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu da ilave edin ve yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan parçalar koparın ve yuvarlak hale getirin.

Yuvarlanan hamurların hepsini avucunuzda veya bir tabağın içinde tek tek açın, içerisine hazırladığınız elmalı havuçlu harçtan koyup sarın ve uçlarını içe doğru kıvırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hazırladığınız kurabiyeleri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.

Fırından aldığınız kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpin.



