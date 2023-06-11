Kutu açılış videosuyla hafızalara kazınmıştı... Tarz değiştirdi, yine gündem oldu! 'Tablet Reis': "Bu açıklamayı yapmak zorundayım"

Tablet kutu açılımı videosunda kutudan salatalık çıkmasıyla 'Hıyarın tadına bakalım' dediği videoyla bir dönem sosyal medyanın gündemine damgasını vuran 'Tablet Reis' imaj değişikliğine gitti. Onurcan Güzel, yeni 'gotik' tarzıyla fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

TARZ DİKKAT ÇEKTİ! "YANLIŞ ANLAŞILDIM" DEYİP...

Paylaştığı fotoğraflarda saç şekli, takıları ve giyimiyle dikkatleri üzerine çeken Güzel, yanlış anlaşıldığını belirterek daha sonra fotoğraflara ilişkin açıklama yaptığı bir video paylaştı.

"AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDAYIM"

'Tablet Reis' "Şu an şu açıklamayı yapmak zorundayım" dediği videoda "Çünkü Twitter'ım yok maalesef, kullanmıyorum. Biliyorsunuz ki fotoğraf attım. İnsanlar da beni yanlış anladı. Hayır arkadaşlar, ben sadece Gothic tarz takılıyorum. Hepsi bu kadar" diye konuştu.



