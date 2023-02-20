Kütür kütür lahana turşusu tarifi! Evde lahana turşusu nasıl yapılır?

Lahana turşusu kış aylarında sofraların göz bebeği olarak görülüyor. Birçok yemeğin yanına yakışan lahana turşusu kütür kütür lezzetiyle en sevilen turşu tarifleri arasında bulunuyor. Evde yapılan lahana turşusunun turşucudan alınmış gibi olmadığını düşünüyorsanız bu lahana turşusu tarifini deneyebilirsiniz.
Turşu ve turşu suyu yemeklerin lezzetine lezzet katan atıştırmalıklardan. Her türlü sebzeden yapılabilen turşular tarife sadık kalındığında oldukça lezzetli oluyor. Evde pratik bir şekilde hazırlanan lahana turşularını mutlaka denemelisiniz.
MALZEMELER
1 adet lahana (büyük boy)
3 yemek kaşığı kaya tuzu
2 adet orta boy havuç
5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 su bardağı üzüm sirkesi
2 litre içme suyu
1 çay kaşığı limon tuzu
TARİF
Dış yapraklarını ayıkladığınız ve bol suda yıkadığınız sert ve sık yapraklı turşuluk lahananın orta kısmında bulunan kök kısmını keskin bir bıçak yardımıyla çıkartın. En az dört eşit parçaya böldüğünüz lahanayı arzu ettiğiniz büyüklükte doğrayın. Özellikle kök kısmına doğru giden sert yaprakları ne kadar çok küçültürseniz turşunun o kadar kısa sürede olacağını aklınızda bulundurun.
Lahanaların üzerine kaya tuzunu ilave edip tuzla beraber ovun.
Temiz ve geniş bir kavanoza ovduğunuz lahanaları ekleyin.
Aralara kabukları soyulmuş ve iri doğranmış havuçları dizin ve tekrardan lahana ilavesiyle kavanozu doldurun.
Kavanozu doldurduktan sonra toz şeker, sarımsak ve sirkeyi ilave edin.
İçme suyunu lahanaların üzerini geçecek kadar doldurun.
Son olarak limon tuzunu ilave edip kavanozun ağzını hava almayacak şekilde kapatın ve oda ısısında, güneş görmeyen bir yerde 15 gün süreyle muhafaza edin. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edin.
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