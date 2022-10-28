Kuvvetli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kuvvetli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli kelimeler arasında yer alan kuvvetli kelimesi güç sözcüğünden alıntı bir kelimedir. Arapçadan alınan "kuvvet" kelimesine eklenen +lI" ekiyle türetilmiş ve Türkçeleştirilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre, fiziksel olarak gücü olan, çok güçlü ve sağlam, dayanıklı anlamlarına gelir. Kuvvetlinin anlamları:

Gücü çok olan, zorlu, şiddetli

Sağlam, dayanıklı olan

Görevini iyi yapan, keskin

Çok etkileyici

Saygın, nüfuzlu

Üstün, donanımlı

Etkili

Kuvvetli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimelere anlamdaş kelimeler de denir. Anlamdaş kelimelerden bir tanesi de kuvvetli kelimesidir. Kuvvetlinin eş anlamlısı cümle içinde kuvvetli ile aynı anlamı ifade ettiğinden kuvvetli sözcüğü yerine kullanılabilir. Kullanım alanı geniş olan kelimeler arasında yer alır. Sıkça kullanılan kelimelerden biri olan kuvvetli kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler de cümle içinde kuvvetli yerine kullanılabilen kelimelerdir. Yazılış ve okunuş olarak ayrı olsalar da anlam olarak aynı olduklarından dolayı kuvvetlinin eş anlamlıları cümlenin anlamını bozmaz ya da değişmez. Kuvvetli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Güçlü

Etkili

Demir

Güre

Kuvvetlice

Tüvana

Üstelik

Zorlu

Bu kelimeler cümle içinde kuvvetli yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez. Anlamdaş kelimelerin en büyük özellikleri cümle içinde birbirleri yerine kullanılmalarıdır.

Kuvvetlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler kelime dağarcığını geliştirmede yardımcı olan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeleri bilmek ve konuşma dilinde kullanmak tekrara düşmeye de engel olur. Anlamdaş kelimeler yazılı ve sözlü metinlerde yaygın bir şekilde kullanılır. Kuvvetli eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: