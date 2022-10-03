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İrade eş anlamlısı nedir? İrade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

03.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topluluklar zaman içerisinde birbirleriyle çeşitli alanlarda etkileşime geçmişlerdir. Bu etkileşimler kültürel, siyasi, ekonomik ve toplumsal gibi alanlarda gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu etkileşimler toplulukların dillerini de etkilemiş ve böylece diller arasında çeşitli kelime alışverişleri yaşanmasını sağlamıştır. Türkçe de başka dillerle girdiği etkileşimler sonucunda kelime haznesine yeni kelimeler eklemiştir. İrade kelimesi de Arapça kökenlidir. İradenin eş anlamlısı kelimeler de bulunur.

İrade eş anlamlısı nedir? İrade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İrade bir işi yapıp yapmama konusunda verilen karar olarak nitelendirilebilir. İrade sahipliği insana has bir özelliktir. İrade kelimesi günümüzde genel olarak "irade özgürlüğü" şeklinde kullanılır. İrade özgürlüğünün anlamı ise herhangi birinin tesiri altında kalmaksızın, kendi seçimini yapabilmektir. Dilimize Arapçadan geçen irade kelimesi, Arapçada "isteme, istek" anlamlarına gelir. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır.

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İrade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İrade kelimesi birden fazla anlama sahiptir. Birinci anlamı bir bireyin yanlış ile doğruyu benliğinde ayırt etmesi ve buna göre bir seçim yapmasıdır. İkinci olarak herhangi bir şeyi ya da durumu dilemek, istemektir. Üçüncü olarak da bir şeyi emretmek ya da buyurmak anlamına gelir. İradenin eş anlamlısı kelime de mevcuttur. Bu kelime iradeyle farklı şekillerde yazılsa da iradeyle aynı anlama gelir. İrade kelimesinin eş anlamı olan kelime "istenç" kelimesidir.

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İradenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İrade eş anlamlısı kelimeler ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir:

  • Biz firmaya fiyat teklifimizi gönderdik, bundan sonraki durumu sonuçlandırmak tamamıyla sizin istencinizde.
  • Arkadaşlar, yarışma için grupları kendi istencinizle seçin.
  • Onun istenci en sert çelikten daha sağlamdır.
  • İsteklerin konusunda yeterince istencinin olduğunu sanmıyorum.
  • Sen, kraliçemizin istencinin dışına ne hakla çıkarsın!
  • Bu değerlendirmeler yerel halk istencini ortaya çıkarır.
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