Kuyu kazmak için toprağı eşelediler, servet çıktı! Dünyanın en büyüğü olabilir

Sri Lanka'nın değerli taşlarıyla ünlü Ratnapura bölgesinde yaşayan üçüncü kuşak değerli taş tüccarı Gamage, evinin bahçesinde kuyu açtırmak için işçilerle anlaştı. Kazı sırasında sıra dışı taşlarla karşılaşan işçiler, durumu ev sahibine haber verdi. İncelemeler sonucunda bulunan dev oluşumun yaklaşık 510 kilogram ağırlığında bir yıldız safir kümesi olduğu anlaşıldı.

Güvenlik nedeniyle tam adını ve evinin konumunu açıklamayan Gamage'nin bahçesinde bulunan safir, bölgenin ününü bir kez daha gündeme taşıdı. Sinhala dilinde “mücevherler şehri” anlamına gelen Ratnapura, Sri Lanka'nın değerli taş başkenti olarak biliniyor. Kazı ilerledikçe karşılarına çok daha büyük bir oluşum çıktı.

Gamage, “Kuyuyu kazan kişi bazı nadir taşlar konusunda bizi uyardı. Daha sonra bu devasa örnekle karşılaştık” dedi.

TAM 510 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Soluk mavi renkteki dev kümenin ağırlığının yaklaşık 510 kilogram, büyüklüğünün ise yaklaşık 2,5 milyon karat olduğu açıklandı. Taşa “Serendipity Sapphire” adı verildi.

Gamage buluntuyu yetkililere bildirdi ancak dev taşın incelenmeye hazır hale getirilmesi oldukça uzun sürdü. Üzerindeki çamur ve diğer kalıntıların temizlenmesi bir yıldan fazla zaman aldı.

Temizleme işlemleri sırasında kümeden bazı taşların ayrıldığı, bunların incelenmesinde ise yüksek kaliteli yıldız safirleri olduğunun görüldüğü belirtildi.

400 MİLYON YIL ÖNCE OLUŞMUŞ OLABİLİR

Değerli taş uzmanı Dr. Gamini Zoysa, daha önce bu büyüklükte bir örnek görmediğini belirterek oluşumun yaklaşık 400 milyon yıl önce meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Uzmanlara göre dev kümenin uluslararası piyasadaki tahmini değeri 100 milyon dolara kadar ulaşabilir. Ancak yüksek karat değerine rağmen kümenin içerisindeki bütün taşların aynı kalitede olmayabileceğine dikkat çekiliyor.

Ayrıca buluntunun henüz bağımsız uluslararası uzmanlar tarafından analiz edilip doğrulanmadığı da belirtiliyor.

KOLEKSİYONERLERİN VE MÜZELERİN İLGİSİNİ ÇEKEBİLİR

Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Takı Kurumu Başkanı Thilak Weerasinghe, buluntunun özel bir yıldız safir örneği olduğunu ve muhtemelen dünyanın en büyüğü olduğunu söyledi.

Weerasinghe, büyüklüğü ve tahmini değeri nedeniyle dev safirin özel koleksiyonerlerin ve müzelerin ilgisini çekebileceğini belirtti.

Sri Lanka, dünyanın önde gelen safir ve değerli taş ihracatçıları arasında bulunuyor. Kaynakta aktarılan verilere göre ülke bir önceki yıl değerli taş, kesilmiş elmas ve mücevher ihracatından yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde etmişti.

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