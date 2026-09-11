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Anthropic tespit edip engelledi! Yapay zekada biyolojik silah riski

Anthropic, şirkete ait yapay zeka modellerinin biyolojik silah geliştirilmesini destekleyebilecek şekilde kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi. Şirket, konuyla ilgili yayınladığı raporda örnek verdiği kişilerin "kötü niyetli" olduklarının iddia edilmediğini ve yalnızca tedbirli davranıldığını vurguladı.

Anthropic tespit edip engelledi! Yapay zekada biyolojik silah riski

Yapay zeka şirketi Anthropic tarafından, bu teknolojinin kötüye kullanımının tespitine ve buna karşı önlem alınmasına yönelik rapor yayımlandı.

BİYOLOJİK KÖTÜYE KULLANIM EN BÜYÜK RİSKLERDEN BİRİ

Yapay zeka modellerinin en büyük risklerinden birinin "biyolojik kötüye kullanım" olduğu vurgulanan raporda, yapay zekanın mevcut patojenlerin daha tehlikeli hale getirilmesi ya da yeni patojenlerin üretilmesine yardımcı olabilecek yetenek düzeyine ulaşabileceği endişesinin uzun süredir gündemde bulunduğuna işaret edildi.

Raporda şirkete ait yapay zeka modellerini biyolojik silah geliştirilmesini destekleyebilecek şekilde kullanan kişilere ilişkin örneklere yer verildi.

Anthropic tespit edip engelledi! Yapay zekada biyolojik silah riski 1

CLAUDE İLE KUŞ GRİBİ ÜZERİNE DENEYLER PLANLAMAYA ÇALIŞTI

Bu örneklerden birinde desteklenmeyen bölgede çalışan bir araştırmacının, Claude ile kuş gribinin memelilere adaptasyonu üzerine deneyler planlamak için uğraştığı ifade edildi, başka bir örnekte de devlet destekli araştırmacının toksinleri bilgisayar ortamında yeniden tasarladığı kaydedildi.

Bu vakaların tespitinin ardından kullanıcıların hesaplarının engellendiğine, gelecekte bu tür faaliyetlerin daha etkili şekilde önlenmesi için adım atıldığına işaret edildi.

Bu örneklerdeki kişilerin "kötü niyetli" olduklarının iddia edilmediğinin ve yalnızca tedbirli davranıldığının altı çizilen raporda, "Bu örnekleri paylaşarak yapay zeka sektöründe ortaya çıkan biyolojik riskler ve bunlara en etkili şekilde nasıl karşı konulabileceği konusunda bir diyalog başlatmayı umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anthropic tespit edip engelledi! Yapay zekada biyolojik silah riski 2

JACOB COXON’UN İSTİFA PAYLAŞIMI DA YANKI UYANDIRMIŞTI

Anthropic çalışanı Jacob Coxon'un, yapay zekanın "gerçek güç ve kaynaklar elde edebilecek insanüstü sistemler haline gelebileceğini" savunarak şirketinden istifa ettiğini duyurduğu paylaşımı, milyonlarca kez görüntülenerek geniş yankı uyandırmıştı.

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile üretilmiştir; temsili görseldir.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuş gribi Biyoloji yapay zeka Anthropic
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