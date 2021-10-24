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Kuzey Güney'in Şeref Komiser'i Kaan Taşaner şimdi ne yapıyor?

24.10.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Fatmagül'ün Suçu Ne ve Kuzey Güney dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Kaan Taşaner'in şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor. Sevilen isim, 2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmişti. Şimdilerde ise ekranlarda yeni başlayan bir dizide rol alıyor. İşte Kuzey Güney'in Şeref Komiser'inin son hali...

Kuzey Güney'in Şeref Komiser'i Kaan Taşaner şimdi ne yapıyor?

2010 yılında Kanal D'de ekrana gelen Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dizide, Erdoğan Yaşaran rolünü canlandıran Kaan Taşaner, bu sayede adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuştu. Peki Kaan Taşaner şimdi ne yapıyor?

KUZEY GÜNEY'İN ŞEREF KOMİSER'İ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Kaan Taşaner, Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur. Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla atmıştır ve ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne almıştır.

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Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırmıştır, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etmiştir. 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etmiştir ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuştur. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA DA ROL ALDI

Sevilen oyuncu, 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırmıştır. Fakat senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra Atv'de yayınlanan 'Rengarenk' adlı dizide oynamıştır. Oyuncu ayrıca tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

KANUNSUZ TOPRAKLAR'DA OYNUYOR!

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Kaan Taşaner şimdilerde ise Kanunsuz Topraklar dizisinde Yavuz karakterine Kaan Taşaner hayat veriyor. Taşener, ağzı iyi laf yapan, şık giyinen, hırslı bir adam karakteriyle karşımıza çıkıyor.


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