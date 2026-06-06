Kuzey Kore'den kritik hamle: 10 bin tonluk savaş gemisi geliyor

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yer alan habere göre Kim Jong Un, perşembe günü katıldığı askeri deniz tatbikatı sırasında donanmanın modernizasyonuna yönelik hedefleri açıkladı.

Kim, donanmanın en yeni unsurlarından biri olan "Kang Kon" muhribi ile 5 bin tonluk "Choe Hyon" savaş gemisinin mümkün olan en kısa sürede aktif göreve alınmasını istedi.

10 BİN TONLUK MUHRİP PLANI DİKKAT ÇEKTİ

Askeri uzmanların en fazla dikkatini çeken detay ise Kuzey Kore'nin ilk kez 10 bin tonluk bir savaş gemisi geliştirme planını kamuoyuna duyurması oldu.

Güney Kore merkezli analizlere göre bu büyüklükte bir muhrip, Kuzey Kore donanmasının şimdiye kadar sahip olduğu en büyük savaş platformlarından biri olabilir. Ayrıca açıklamada yeni nesil gizli sualtı silah sistemlerinin geliştirilmesine de vurgu yapıldı.

NÜKLEER CAYDIRICILIK MESAJI

Teftiş sırasında konuşan Kim Jong Un, ülkesinin olası bir nükleer çatışmaya karşı caydırıcılığını artırması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri, deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesinin stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek kara, hava ve deniz unsurlarının tamamında daha güçlü bir askeri yapı kurulması çağrısında bulundu.

KIZI JU AE YİNE YANINDAYDI

Devlet medyasında yayımlanan görüntülerde Kim Jong Un'a son dönemde sık sık eşlik eden kızı Ju Ae'nin de yer aldığı görüldü.

Uluslararası medya kuruluşları, Ju Ae'nin resmi etkinliklerde giderek daha görünür hale gelmesini, gelecekteki olası liderlik hazırlıklarının bir işareti olarak değerlendiriyor.

GÖZLER Şİ CİNPİNG'İN ZİYARETİNDE

Uzmanlara göre Pyongyang yönetiminin bu açıklamaları, pazartesi ve salı günleri Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi beklenen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping öncesinde verilmiş güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

Şi'nin ziyareti gerçekleşirse, Çin liderinin yaklaşık yedi yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olacak. Analistler, Kim Jong Un'un bu süreçte ülkesinin askeri kapasitesini öne çıkararak diplomatik pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflediğini değerlendiriyor.