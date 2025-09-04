Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ekibi bütün izlerini yok etti! Rusya ziyaretinde dikkat çeken görüntü

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, Çin ziyareti sırasında yanında özel tasarlanmış bir tuvalet taşıdığı ve bunun DNA’sı ile sağlık durumuna dair ipuçlarını korumak amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.

TEMAS ETTİĞİ HER ŞEY TEMİZLENDİ

Kim’in yakın ekibi ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından bulunduğu odada sandalyesinden bardağına kadar temas ettiği tüm yüzeyleri temizlediği görüldü.

Görüntüleri paylaşan Kremlin muhabiri Alexander Yunashev, Kim’in ekibinin “içtiği bardağı topladığını, oturduğu sandalyenin döşemesini ve dokunduğu mobilyaların her yerini sildiğini” aktardı.