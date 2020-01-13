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  4. Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı düzenlendi

Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı düzenlendi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.01.2020 19:20 | Son Güncelleme

Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, maskeler ve ilginç kostümlerle renkli görüntülere sahne oldu

VEVÇANİ (AA) - Kuzey Makedonya'nın en eski karnavalı olarak bilinen Vevçani Karnavalı düzenlendi.

Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne olurken, Vevçani köyünde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.

Vevçani Belediye Başkanı Saşo Yankoski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karnavalın 14 asırdan uzun bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, bu karnavalda Pagan ile Hristiyan geleneklerinin harmanlandığını söyledi.

Karnavalın dün düzenlenen sergi, konser ve diğer etkinliklerle başladığını, bugün de maskeli kişilerin yürüyüş yaptığını anlatan Yankoski, şöyle devam etti:

"Yürüyüşün ardından söz konusu kişiler, Vevçani'deki tüm evleri dolaşıyor, gece 02.00 ile 03.00 gibi yukarı ve aşağı mahalleden gelin ve damatlar burada buluşuyor. Gelin ve damat, bereketi simgeliyor. 'Kutsal su' diyebileceğimiz Vevçani pınarlarından su dolduruyor. Bu suyla geleneksel Vevçani lezzetleri yoğruluyor ve bunların içine para konuyor. İnanışa göre, bu yiyeceklerdeki parayı bulan gelecek yıl şanslı oluyor."

Yankoski, yarın, maskelerin yakılmasıyla karnavalın sona ereceği bilgisini paylaşarak, maskelerin "kötü ruhların Vevçani'den kovulması" için yakıldığını ifade etti.

Karnavala ülkeden ve yurt dışından birçok kişinin katıldığını dile getiren Yankoski, Vevçanililerin karnavalın bitmesiyle hemen gelecek yıl yapılacak karnaval için hazırlıklara başladığını kaydetti.

Karnavalda, kullanılan maske ve kostümlerde, Kuzey Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) yolculuğuna ilişkin ayrıntılar ve Fransa'daki Sarı Yeleklilerin eylemleri gibi farklı konulara yer verildi.

Katılımcılar, ülkede 2019'da meydana gelen olaylara ve gündemdeki konulara maskeler aracılığıyla değindi.

Karnavalın ana maskeleri "damat" ve "gelin", 13-14 Ocak'ta köydeki yaklaşık 700 evi ziyaret ederek bağış topluyor.

Karnaval, yarın sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
karnaval, Kuzey Makedonya, Vevçani,

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