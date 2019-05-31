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Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açıldı

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HABER  | 31.05.2019 02:47 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde bulunan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerindeki V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre çalışmaların yüzde 71’nin tamamlandığı Marmara Otoyolu’nun yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında bazı kesimleri trafiğe açıldı.

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Saat 23.59 itibarıyla çalışmaların tamamlandığı 4. Kesimde Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü çift yönlü olmak üzere ve 5. Kesimdeki Liman-Sevindikli kavşakları (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu) kesimi trafiğe açıldı. Açılış itibarıyla araçlar otoyoldan geçmeye başladı. Yolun Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi ile İstanbul arasında trafik yükünü azaltması bekleniyor.

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ASGARİ HIZ 40 KİLOMETRE

Erişime kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek. Trafiğe çılan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişindeki kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olarak belirlenirken, azami hız ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı. Trafiğe açılan otoyolun kesim ve kavşaklarında duraklama, park etme, geri dönüş yapmanın yasaklandığı belirtildi.

(İHA)

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kuzey marmara otoyolu trafiğe açıldı Kocaeli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapılan bu yollar, bu köprüler, tüneller, geçitler vs evet şimdi hepsi devletin kasasından çıkıyor ama, devletin kasasından para çıkmasın diye bunları yapmamakta olmaz. bunların rahatlığını ilerleyen yıllarda bizim çocuklarımız yaşayacak. bundan 30 sene evvel koca tc yılda 100 km yol yapabiliyordu ve ekonomik sıkıntılarımız o zaman da vardı. sıkıntı olmadan refah olmuyor.
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