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Eşek Kulaklı Midas şehre indi! Eskişehir'in göbeğine diktiler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel miraslarını şehir merkezine taşımaya devam ediyor. Antik Frigya medeniyetinin kalbi olan Yazılıkaya rotası üzerindeki Babalar Parkı, dev anıt tasviri ve mitolojik heykellerle adeta bir açık hava müzesine dönüştürüldü.

Eşek Kulaklı Midas şehre indi! Eskişehir'in göbeğine diktiler

Yenikent Mahallesi'nde yer alan Babalar Parkı, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Heykel Atölyesi ekiplerinin çalışmalarıyla yenilendi. Frig Vadisi’ne seyahat eden vatandaşların güzergâh üzerinde yer alan parka, 5 metre yüksekliğinde bir Yazılıkaya Anıtı tasviri yerleştirildi. Mimari detaylarıyla dikkat çeken anıt, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Eşek Kulaklı Midas şehre indi! Eskişehir in göbeğine diktiler 1

MİTOLOJİK EFSANE PARKTA YAŞATILIYOR

Park alanı, Frigya topraklarıyla özdeşleşen mitolojik hikâyelerin kahramanlarıyla donatıldı. Alana; "Güneş Tanrısı Apollon", "Eşek Kulaklı Kral Midas", "Kırların Tanrısı Pan" ve efsanenin tanınan figürlerinden "Kuyuya bağıran adam" heykelleri yerleştirildi. Eserlerin, antik dönemde Frigya topraklarında geçtiği rivayet edilen "Apollon ve Pan'ın Müzik Yarışması" efsanesinden ilham alınarak hazırlandığı bildirildi.

Eşek Kulaklı Midas şehre indi! Eskişehir in göbeğine diktiler 2

Tarih ile sanatın bir araya getirildiği park, vatandaşlara dinlenme alanının yanı sıra binlerce yıllık Frig mitolojisini şehir merkezinde deneyimleme imkânı sunuyor.

Eşek Kulaklı Midas şehre indi! Eskişehir in göbeğine diktiler 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir Kulak eşek anıt park
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