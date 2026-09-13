Apple'ın 2026 planı bitmedi: Yıl sonuna kadar 8 yeni ürün daha bekleniyor

Apple, yıllık iPhone etkinliğini tamamlamasına rağmen 2026 bitmeden çok sayıda yeni cihazla kullanıcıların karşısına çıkabilir. MacRumors'ın derlediği söylentiler, şirketin yılın geri kalanında sekiz ürün daha tanıtmasının beklendiğine işaret ediyor.

Bu yoğun takvim nedeniyle Apple'ın ekim ayında yeni bir etkinlik düzenleyebileceği değerlendiriliyor. Ancak OLED ekranlı yeni MacBook Pro modelinin çıkışının 2027'nin ilk aylarına sarkabileceği belirtiliyor.

IPAD MINI OLED EKRANA GEÇEBİLİR

Yeni iPad mini'nin A19 Pro ya da A20 Pro işlemcilerden hangisiyle geleceği henüz netleşmiş değil. Cihazın OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Yeni modelin ayrıca dışarıdan delikleri bulunmayan yeni bir hoparlör sistemine ve suya dayanıklı bir tasarıma sahip olacağı öne sürülüyor.

Apple, A20 Pro işlemcisini geçtiğimiz günlerde iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo modelleriyle tanıttı.

M6 İŞLEMCİLİ YENİ IMAC

Apple'ın iMac'i de yenilenmesi beklenen ürünlerden biri. Yeni iMac'in ayında duyurulan M6 işlemciyle gelmesi ve yeni renk seçenekleri sunması bekleniyor.

14 İNÇ MACBOOK PRO'YA M6 GELEBİLİR

Mac tarafındaki bir diğer yenilik ise 14 inçlik MacBook Pro olabilir. Söylentilere göre serinin giriş seviyesindeki yeni modeli M6 işlemciyle güncellenecek.

MACBOOK PRO YENİDEN TASARLANIYOR: MACBOOK ULTRA ADIYLA GELEBİLİR

MacBook Pro'da büyük çaplı bir yeniden tasarım, 2026'nın sonlarında veya 2027'nin başlarında gelebilir. Söylentilere göre bu model, MacBook Ultra adıyla piyasaya çıkacak.

Yeniden tasarlanacağı belirtilen bilgisayarın M5 Pro ve M5 Max işlemciler, OLED ekran, dokunmatik ekran, Dinamik Ada ve daha ince bir gövdeyle sunulacağı iddia ediliyor. macOS 27'nin de cihaz için dokunmaya daha uygun bir arayüz sunması bekleniyor.

Güvenilirliği daha düşük bir söylentiye göre MacBook Ultra'nın M5 Ultra işlemciyle yapılandırılabilmesi de mümkün olabilir.

APPLE TV, YAPAY ZEKÂ İÇİN GÜÇLENEBİLİR

Yeni Apple TV modelinde en az beş yenilik bekleniyor. Cihazda A17 Pro veya daha yeni bir işlemci, Apple Intelligence için artırılmış 8 GB RAM, Siri AI desteği ve Wi-Fi 7 destekli Apple tasarımı N1 çipinin bulunacağı öne sürülüyor.

Apple'ın Siri Remote kumandayı da güncellemesi bekleniyor. Buna karşılık Apple TV'nin genel tasarımında büyük bir değişiklik yapılmayacağı belirtiliyor.

HOMEPOD MINI DE YENİLENEBİLİR

Yeni nesil HomePod mini için daha yeni bir işlemci ve Siri AI desteğinin yanı sıra geliştirilmiş ses kalitesi bekleniyor.

Cihazın Wi-Fi 7 destekli N1 çipi ve ikinci nesil Ultra Wideband çipiyle gelmesi, ayrıca kırmızı gibi yeni renk seçeneklerinin sunulması ihtimaller arasında.

HomePod mini'nin dış tasarımının ise mevcut modele benzer kalacağı belirtiliyor.

APPLE'DAN TAMAMEN YENİ HOME HUB

Listedeki ürünlerden biri de Apple'ın tamamen yeni akıllı ev merkezi Home Hub.

Cihazın Siri AI desteğine, 6 ila 7 inç büyüklüğünde kare bir ekrana, Apple Intelligence için A18 veya daha yeni bir işlemciye ve FaceTime desteğine sahip olacağı, bunların yanında başka yeniliklerin de bulunacağı öne sürülüyor.

Yeni işletim sisteminde saat yüzleri, widget'lar ve başka özelliklerin yer alacağı belirtilirken ürünün iki farklı versiyonunun hazırlanacağı ifade ediliyor. Bunlardan biri hoparlör tabanına sahip masaüstü modeli, diğeri ise duvara monte edilebilen bir sürüm olacak.

BEATS 360 İÇİN EYLÜL SONU İŞARET EDİLİYOR

Apple'ın yıl sonuna kadar duyurması beklenen sekizinci ürün ise Beats 360.

Yeni kulak üstü kulaklığın AirPods Max'i andıran bir tasarıma, değiştirilebilir kulak yastıklarına ve kafa bantlarına sahip olacağı belirtiliyor.

Beats 360'ın Beats Studio Pro'ya kıyasla 1,75 kata kadar daha fazla gürültü engelleme sunacağı, IPX4 seviyesinde suya dayanıklılıkla geleceği ve başka yeniliklerin de bulunacağı öne sürülüyor.

Apple'ın Beats 360'ı eylül ayı sona ermeden duyurmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Kaynak: MacRumors