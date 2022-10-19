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Kuzey Vargın kimdir? Salih Güney’i neden bıçakladı? Yeşilçam’ın ünlü isimleri Kuzey Vargın ve Salih Güney’in ilginç hikayesi

19.10.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Vargın ve Salih Güney gündemde yer alan isimler arasında bulunuyorlar. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Adil Eşrefoğlu karakterine hayat veren Kuzey Vargın, Yeşilçam’ın da ünlü isimleri arasında yer alıyor. Bir diğer ünlü aktör Salih Güney ile yaşadığı tartışmanın ardından Yeşilçam’dan uzaklaşmıştı. Peki, Kuzey Vargın kimdir? Salih Güney’i neden bıçakladı?

Kuzey Vargın kimdir? Salih Güney’i neden bıçakladı? Yeşilçam’ın ünlü isimleri Kuzey Vargın ve Salih Güney’in ilginç hikayesi

Kuzey Vargın ve Salih Güney arasında yaşananlar duyanları şaşkına uğratıyor. Yeşilçam’ın ünlü isimleri bir dönem mahkemelik olmuş. Hatta bıçaklama davasından dolayı Kuzey Vargın tam 36 sene hapis cezası almış. İşte 16 Ekim 1972 yılında Kuzey Vargın ve Salih Güney arasında yaşananlar

KUZEY VARGIN VE SALİH GÜNEY’İN İLGİNÇ HİKAYESİ

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan konuyu köşesine taşıdı. İşte Çalışkan'ın konu hakkındaki yazısı
2010’da Levent Tenis Kulübü’nde karşılaştığım Kuzey Vargın, “Gazeteci delikanlı gel, bir çayımı iç” dedi.
Oturdum, sohbetimiz şöyle başladı;

  • Madalyon takıp gömleği 3 düğme açık bırakmanın simge isimlerindensiniz.
  • 16 yaşımda başladım. 68 yaşımdayım, bak hâlâ aynı tarzdayım.
  • Damdan düşer gibi olacak ama hep merak etmişimdir. Hapis yatma deneyiminiz olmuştu. Salih Güney’i bıçaklamış olmaktan hiç pişmanlık duydunuz mu?
    “Nereden çıktı şimdi bu sevimsiz konu?” der gibi baktı...
    Çayından uzun bir yudum çekip sonra şöyle dedi; “Tek cümle söyleyeceğim. O adam, kariyerimi mahvetti.”
    16 Ekim 1972'de yakın arkadaş olan Salih Güney ile Kuzey Vargın bir mekânda sohbet ediyordu. Güney ile yan masada oturan gazeteci Burhan Tekinliğ arasında çıkan tartışma mekânın kapı önünde kavgaya dönüştü. Kuzey Vargın araya girip ayırmak istedi.
    Salih Güney, araya girmesine kızıp Kuzey Vargın’a kafa attı.
    Kuzey Vargın, yerden kalktıktan sonra mekândan içeri girerek bir bıçak aldı ve Salih Güney’i göğsünden, koltuk altından ve kolundan yaraladı.

    KUZEY VARGIN’A 36 YIL HAPİS

    Kuzey Vargın, adam öldürmeye tam teşebbüsten tutuklanarak hakkında 36 yıl hapis cezasıyla yargılandı.
    Sağmalcılar Cezaevi'nde 18 ay yatan Kuzey Vargın, 5 bin liralık kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
    Kefaleti, eşi (Müzeyyen Senar’ın kızı) Feraye Işıl ödedi.
    Kuzey Vargın’ın cezası, 1974'te ilan edilen genel afla da düştü.
    Oysa ki iki yakın arkadaşın da Yeşilçam’daki en verimli oldukları dönemdi. Kuzey Vargın; James Dean'e, Salih Güney ise Tony Curtis'e benzetiliyor, oyunculuk yetenekleriyle yapımcıları, yakışıklılıklarıyla ise genç kızları peşlerinden koşturuyorlardı.
    Sabıkalı olduğu için Kuzey Vargın'a önceki teklifler gelmemeye başladı. Salih Güney ise tedavi süresi uzun sürdüğü için setlerden bir hayli uzak kaldı.

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KUZEY VARGIN KİMDİR?

Kuzey Vargın (d. 15 Haziran 1940, İstanbul), Türk sinema oyuncusu.
Yeşilçam’da 1960’lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürmüştür. Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol almıştır. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale’yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent vs. rollerini oynamıştır.. Kartal Tibet'den sonra Karaoğlan’ı canlandırmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “ Adil Eşrefoğlu” karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü başarı ile yerine getirmiştir. Dizide Doğu Eşrefoğlu’nun kardeşine hayat vermişti.

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