Kuzey Vargın kimdir? Salih Güney’i neden bıçakladı? Yeşilçam’ın ünlü isimleri Kuzey Vargın ve Salih Güney’in ilginç hikayesi

KUZEY VARGIN’A 36 YIL HAPİS

Kuzey Vargın, adam öldürmeye tam teşebbüsten tutuklanarak hakkında 36 yıl hapis cezasıyla yargılandı.

Sağmalcılar Cezaevi'nde 18 ay yatan Kuzey Vargın, 5 bin liralık kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kefaleti, eşi (Müzeyyen Senar’ın kızı) Feraye Işıl ödedi.

Kuzey Vargın’ın cezası, 1974'te ilan edilen genel afla da düştü.

Oysa ki iki yakın arkadaşın da Yeşilçam’daki en verimli oldukları dönemdi. Kuzey Vargın; James Dean'e, Salih Güney ise Tony Curtis'e benzetiliyor, oyunculuk yetenekleriyle yapımcıları, yakışıklılıklarıyla ise genç kızları peşlerinden koşturuyorlardı.

Sabıkalı olduğu için Kuzey Vargın'a önceki teklifler gelmemeye başladı. Salih Güney ise tedavi süresi uzun sürdüğü için setlerden bir hayli uzak kaldı.