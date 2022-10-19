Kuzey Vargın kimdir? Salih Güney’i neden bıçakladı? Yeşilçam’ın ünlü isimleri Kuzey Vargın ve Salih Güney’in ilginç hikayesi

Kuzey Vargın ve Salih Güney arasında yaşananlar duyanları şaşkına uğratıyor. Yeşilçam’ın ünlü isimleri bir dönem mahkemelik olmuş. Hatta bıçaklama davasından dolayı Kuzey Vargın tam 36 sene hapis cezası almış. İşte 16 Ekim 1972 yılında Kuzey Vargın ve Salih Güney arasında yaşananlar
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan konuyu köşesine taşıdı. İşte Çalışkan'ın konu hakkındaki yazısı
2010’da Levent Tenis Kulübü’nde karşılaştığım Kuzey Vargın, “Gazeteci delikanlı gel, bir çayımı iç” dedi.
Oturdum, sohbetimiz şöyle başladı;
Kuzey Vargın, adam öldürmeye tam teşebbüsten tutuklanarak hakkında 36 yıl hapis cezasıyla yargılandı.
Sağmalcılar Cezaevi'nde 18 ay yatan Kuzey Vargın, 5 bin liralık kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Kefaleti, eşi (Müzeyyen Senar’ın kızı) Feraye Işıl ödedi.
Kuzey Vargın’ın cezası, 1974'te ilan edilen genel afla da düştü.
Oysa ki iki yakın arkadaşın da Yeşilçam’daki en verimli oldukları dönemdi. Kuzey Vargın; James Dean'e, Salih Güney ise Tony Curtis'e benzetiliyor, oyunculuk yetenekleriyle yapımcıları, yakışıklılıklarıyla ise genç kızları peşlerinden koşturuyorlardı.
Sabıkalı olduğu için Kuzey Vargın'a önceki teklifler gelmemeye başladı. Salih Güney ise tedavi süresi uzun sürdüğü için setlerden bir hayli uzak kaldı.
Kuzey Vargın (d. 15 Haziran 1940, İstanbul), Türk sinema oyuncusu.
Yeşilçam’da 1960’lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürmüştür. Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol almıştır. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale’yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent vs. rollerini oynamıştır.. Kartal Tibet'den sonra Karaoğlan’ı canlandırmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “ Adil Eşrefoğlu” karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü başarı ile yerine getirmiştir. Dizide Doğu Eşrefoğlu’nun kardeşine hayat vermişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum