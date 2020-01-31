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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Kuzey'in romantik kar tatili

DİZİ HABERLERİ  | 31.01.2020 02:20 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ailelerinden köşe bucak kaçan Yıldız ve Kuzey’in baş başa çıktığı kar tatilindeki eğlenceli anların ekrana geldiği tanıtımda kar manzarası görsel bir şölen sunuyor. İkili aşklarını bir kez daha haykırırken Kuzey, “Seni bana isteyeceğiz!” sözleriyle Yıldız’ı şaşırtıyor. İşte Kuzey Yıldızı dizisi 19. bölümden romantik fragman!

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 1 Şubat Cumartesi akşamı 19. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kuzey Yıldız yeni bölümde, Kuzey ve Yıldız'ın romantik kar tatili damga vuracak.

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)333

KUZEY YILDIZI 19. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey- Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey, sonunda Yaşar’ın kurşununun hedefi olmuş, yaralanmıştır. Tabi ki bu, deli aşığımızı vazgeçirmeye yetmez. Aksine Kuzey, bu durumu fırsatı çevirmeyi bilmiştir. Yaşar’ın aklına bile gelmeyen, başına gelmiştir.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (7)
Kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey- Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey’in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu’nun küllenmeyen düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. Bu ambargo yalnız Kuzey’le Yıldız’ı değil, Kamer’le Poyraz’ı da kapsamaktadır. Şeref ve Yaşar, artık tüm aşıkların düşmanıdır

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)3333
Aşkına set çekilen yalnızca onlar değildir. Kuzey’in kızları da ağır bir Kuzey ambargosu altındadır. Daha doğrusu Emin ve Osman, Kuzey’in ezici ağırlığının altında can çekişmektedir. Genç aşıklar, ne Kuzey’in hedef tahtası olmaktan ne de aşklarından vazgeçmemektedir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)
Hiçbir aşık, kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmeyecek; ama bu, engelleri de ortadan kaldırmayacaktır. Kuzey, önüne konan engelleri tek tek kaldırmak yerine toptan kaldırmaya karar verir. Aklına öyle bir şey gelir ki; bu ezeli düşmanlık, sonunda tarih olacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Kuzey’e olan aşkı için bu kez de ölümle burun buruna geldi. Kuzey için her şeyden gözünü bile kırpmadan vazgeçen Yıldız, aynı fedakarlıkla canını da ortaya koydu. Yıldız'ı yerde hareketsiz bir şekilde bulan Kuzey büyük panik yaşadı. Olanlardan kendini sorumlu tutan Kuzey'in yaşadığı vicdan azabı izleyenleri derinden etkiledi. Kadıoğlu ailesi Yıldız'ın başına gelenlerden Kuzey'i sorumlu tutarken, hastanede gerilim giderek yükseldi. Yıldız'ın yaşam mücadelesini kazanıp gözlerini açmasıyla tüm yüzler tekrar güldü. Sefer ve Kuzey’in ördek avına çıktığı eğlenceli anlar izleyenleri kahkahaya boğarken, Şule’nin kendisini kaçırmakla suçladığı Pembe’yi polise vermesi Mollaoğlu evinde gerilimi arttırdı. Yüzüğünü bulan ve aşkını Kuzey’e ispatlayan Yıldız, aşkıyla aralarındaki tüm engellerin kalkacağını düşünürken, olaylar beklemediği şekilde gelişti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)
Yıldız, Kuzey’i affetse de anne babası affetmedi. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Yıldız'a en büyük destek yengesi Nahide'den geldi. Bir an önce aşkına kavuşmak isteyen Kuzey, Yıldız’la bir araya gelmek istedi. Yıldız ve Kuzey, Nahide'nin de yardımıyla akşam yemeğinde herkesi uyutup kaçma planı yaptı. Kamer'in tüm planı itiraf etmesiyle Yıldız’ı bulan Poyraz, onu eve getirdi. Kuzey tüm engellere rağmen pes etmezken başına geleceklerden habersizdi. Final sahnesinde Kuzey gizlice girdiği Yıldız'ın odasından kaçmaya çalışırken Yaşar'a yakalandı. Kaçtığını düşünen Kuzey’in vurulduğunu anladığı an ekran başındakileri şoke etti. Kuzey’in vurulduğu haberini alan Yıldız’ın yaşadığı korku gözlerinden okunuyordu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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