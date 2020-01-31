Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Kuzey'in romantik kar tatili

Kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey- Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey, sonunda Yaşar’ın kurşununun hedefi olmuş, yaralanmıştır. Tabi ki bu, deli aşığımızı vazgeçirmeye yetmez. Aksine Kuzey, bu durumu fırsatı çevirmeyi bilmiştir. Yaşar’ın aklına bile gelmeyen, başına gelmiştir. Kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey- Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey’in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu’nun küllenmeyen düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. Bu ambargo yalnız Kuzey’le Yıldız’ı değil, Kamer’le Poyraz’ı da kapsamaktadır. Şeref ve Yaşar, artık tüm aşıkların düşmanıdır

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.



Aşkına set çekilen yalnızca onlar değildir. Kuzey’in kızları da ağır bir Kuzey ambargosu altındadır. Daha doğrusu Emin ve Osman, Kuzey’in ezici ağırlığının altında can çekişmektedir. Genç aşıklar, ne Kuzey’in hedef tahtası olmaktan ne de aşklarından vazgeçmemektedir.



Hiçbir aşık, kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmeyecek; ama bu, engelleri de ortadan kaldırmayacaktır. Kuzey, önüne konan engelleri tek tek kaldırmak yerine toptan kaldırmaya karar verir. Aklına öyle bir şey gelir ki; bu ezeli düşmanlık, sonunda tarih olacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Kuzey’e olan aşkı için bu kez de ölümle burun buruna geldi. Kuzey için her şeyden gözünü bile kırpmadan vazgeçen Yıldız, aynı fedakarlıkla canını da ortaya koydu. Yıldız'ı yerde hareketsiz bir şekilde bulan Kuzey büyük panik yaşadı. Olanlardan kendini sorumlu tutan Kuzey'in yaşadığı vicdan azabı izleyenleri derinden etkiledi. Kadıoğlu ailesi Yıldız'ın başına gelenlerden Kuzey'i sorumlu tutarken, hastanede gerilim giderek yükseldi. Yıldız'ın yaşam mücadelesini kazanıp gözlerini açmasıyla tüm yüzler tekrar güldü. Sefer ve Kuzey’in ördek avına çıktığı eğlenceli anlar izleyenleri kahkahaya boğarken, Şule’nin kendisini kaçırmakla suçladığı Pembe’yi polise vermesi Mollaoğlu evinde gerilimi arttırdı. Yüzüğünü bulan ve aşkını Kuzey’e ispatlayan Yıldız, aşkıyla aralarındaki tüm engellerin kalkacağını düşünürken, olaylar beklemediği şekilde gelişti.