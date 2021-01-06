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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman?

06.01.2021 22:51 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 46. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Cevher Kadıoğlu'nun şarkı söylediği eğlenceli tanıtımda Kuzey, kendini affettirmeye çalışsa da Yıldız'ın inadıyla karşılaşıyor. İkilinin öpüştüğü romantik anlar ise dikkat çekiyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan, Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 46. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sevilen dizi yeni yılla birlikte ekrana bir hafta ara vermişti. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 9 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 45. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gökçe'nin yaşadığı sağlık sorunu iki ailenin de gündemine bomba gibi düştü. Beyin kanamasına bağlı geçici bir felç geçiren Gökçe'nin iyileşmesi için herkes seferber oldu. Gizem Avcıları Sefer, Cevher ve Ruhi yeni bir iş aldı. Kaybolan bir piyango biletinin peşine düşen ekibin, atıldıkları bu yeni macerada yine başları belaya girdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Piyango biletini bulmayı başaran ekip, bulduktan sonra tekrar kaybedince işler karıştı. Aradıkları biletin izini bulmayı başardılar ancak bilet, bir giysi kumbarasının içindeki ceketteydi. Durum böyle olunca Gizem Avcıları, bileti almaya çalıştı ancak şikayet edildikleri için polis tarafından yakalandı. Sonunda tam bileti alacakları sırada şikayetçi olan kadının köpeği piyango biletini kaptı. Kuzey ile Yıldız'ın mutluğuna ise finalde gelen davetsiz bir misafir gölge düşürdü. Kuzey'in Yıldız için hazırladığı romantik yemeğe gelen Şahika, her şeyi altüst etti. Şahika, Kuzey'i elde edebilmek için onunla baş başa kalmak istedi. Bu esnada yeni evlerine gelen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şoke oldu ve evi terk etti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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