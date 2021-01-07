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Maraşlı dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Maraşlı konusu ve oyuncu kadrosu

07.01.2021 00:32 | Son Güncelleme:
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Atv'nin yeni dizisi Maraşlı ekrana gelmek için gün sayıyor. Maraşlı dizisinin 1. bölümünden yeni fragman da yayınlandı. Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz eski özel kuvvetler askeri Maraşlı'ya, Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor. Peki Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Maraşlı dizisi yayın tarihi, fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu.

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un, kadrosunda Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar'ın yer aldığı Maraşlı dizisi 1. bölümüyle 11 Ocak Pazartesi akşamı ATV'de yayınlanacak.
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Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz Maraşlı, Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor.
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MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir.

Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır.

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Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı yönetmenliğini ise Kudret Sabancı üstleniyor.

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