Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey kurtulacak mı? Yıldız kendini suçluyor!

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 20 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 56. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Uzun zamandır evlilik hayali kuran Kamer ile Poyraz için mutlu gün nihayet geldi. Kuzey'in kendisine sorduğu bilmecenin cevabını bulan ve Kamer ile evliliğine onay verilen Poyraz, büyük bir sevinç yaşadı. İkili hiç vakit kaybetmeden evlenmek için harekete geçti. Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasında yıllardır beklenen bir diğer düğün gerçekleşti.



Herkes için hayat yolunda giderken, Yıldız'ın iş ile ilgili aldığı kararlar, istemeden de olsa Kuzey'i büyük bir tehlikenin içine sürükledi. Restorana geri dönen ve Kuzey'e yeni bir iş bulmak isteyen Yıldız, onu tersaneye getirdi. Ancak burada hiç beklemedikleri bir kaza yaşandı. İşveren ile anlaşan Kuzey, Yıldız'ın yanına gelirken tersanede büyük bir patlama gerçekleşti.

Kuzey patlamanın etkisiyle yerde yatarken, Yıldız ise baş ucunda gözyaşları içinde kaldı. Finalde yaşanan bu korku dolu anlardan sonra neler olacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.