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  4. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'ın bebeği kaçırılıyor mu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'ın bebeği kaçırılıyor mu?

21.04.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 61. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sefer'in davulcu olduğu eğlence dolu tanıtımda Feride, Mete ve Halil İbrahim'in dans kursu macerası merakla bekleniyor. Oğlunu bulamadığı için panik olan Yıldız'ın öfkesi Kuzey'i korkuturken, kucağında erkek bir bebekle kaçan kadın dikkat çekiyor.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 24 Nisan Cumartesi akşamı 61. bölümüyle ekrana gelecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ramazanın gelmesiyle büyük bir heyecan yaşayan Yıldız, hazırlıklar için kolları sıvadı. Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasında olan anlaşmazlığı bitirip, küsleri barıştırmak isteyen Yıldız'ın hazırlığıyla büyük bir iftar sofrası kuruldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)
Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailelerinin bir araya geldiği büyük iftar sofrası keyif dolu anlara sahne olurken, düzenlenen Ramazan eğlenceleri ekran başındaki izleyicileri de çok sevilen geleneksel Ramazan günlerine götürdü. Yüzleri güldüren anlardan sonra finalde Kuzey ile Yıldız uyurken evlerine giren gizemli adam ise herkesi şoke etti. Güney bebeği beşiğinden alan adamın kim olduğu ve neden böyle bir hamle yaptığı büyük bir merak konusu oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (8)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Aslıhan Güner
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