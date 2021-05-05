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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 63. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Resul Dindar sürprizi!

05.05.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 63. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sevilen sanatçı Resul Dindar sürprizinin izleyicileri heyecanlandırdığı tanıtımda yönetmenlik yapan Kuzey'in, Nahide ile yaşadığı tatlı inatlaşma yüzleri güldürüyor. Gençlerin yaşadığı kıskançlık krizleri renkli anlara sahne olurken, bahçede karşısına hayalet çıkan Kuzey büyük bir şok yaşıyor.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 8 Mayıs Cumartesi akşamı 63. bölümüyle ekrana gelecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güney bebeğin kaybolması Gökçe ve Mine'yi büyük bir telaşa düşürürken, haberi alan Kuzey de hemen emniyete koştu. Yıldız'a olanları anlatmayan Kuzey, Gökçe ve Mine ile beraber Güney'in bulunmasını beklerken, polisler kısa bir süre sonra müjdeli haberi verdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Güney bebeğin bulunması Kuzey ve kızlarına derin bir nefes aldırdı. Güney bebeğin ardından Kuzey'in en büyük kızı Feride de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Çarşıda gezdiği sırada bıçaklı biri tarafından kapkaça uğrayan Feride'nin yardımına onu yakın takibe alan Mete ve Halil İbrahim koştu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Feride'nin korku dolu anlarının ardından olayı öğrenen Ruhi, tüm gençlere karate dersi vermek için harekete geçti. Sahilde tüm gençleri toplayan Ruhi'nin karate dersi ekran başındaki seyircilere eğlence dolu dakikalar yaşattı. Finalde Kuzey'e gelen kötü haber ise herkesi şoke etti. Feride, Mete'nin iftar daveti üzerine onunla birlikte yola çıktı. Ardından akşam ailesiyle beraber yemek yiyen Kuzey'e bir telefon geldi. Telefondaki polis memuru, "Feride Mollaoğlu hayatını kaybetti." dedi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Aslıhan Güner Resul Dindar
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