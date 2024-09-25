Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziyle ekrana dönüyor

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı 'Gökçe Mollaoğlu' rollüyle hafızalara kazınan Nilsu Berfin Aktaş sezonun iddialı dizisi Şakir Paşa Hanedanı ile ekranlara dönecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim dizide 'Ayşe' rolüne hayat verecek.

Genç kuşağın gözde yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş, yeni sezon için görüştüğü işlerden en beğendiği dizi olan Şakir Paşa Hanedanı dizisiyle bu sezon seyirci karşısına çıkacak.

Şakir Paşa Hanedanı Mucizeler Ve Skandallar dizisi güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle yeni sezonun en iddialı dizilerinin başında geliyor.

Ru dizisindeki başarılı rejisiyle beğeni toplayan Bahadır Karataş’ın yöneteceği, Hande Altaylı’nın ise yazdığı Med Yapım imzalı dizide Şakir Paşa’nın kızı Ayşe’yi genç kuşağın gözde yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş canlandıracak.

Kostümleri ve mekanları için de titizlikle çalışılan “Şakir Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar” #VahidePerçin, #FıratTanış, #DevrimYakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt’u buluşturdu.