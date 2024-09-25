MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziyle ekrana dönüyor

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni adresi belli oldu! İddialı diziyle ekrana dönüyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.09.2024 16:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem oyunculuk kariyeri hem de özel yaşamıyla çok konuşulan Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşamış ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. Son olarak Korkma Ben Yanındayım dizisinde 'İnci' rolüne haya veren Aktaş, sezonun iddialı dizisiyle ekrana dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı 'Gökçe Mollaoğlu' rollüyle hafızalara kazınan Nilsu Berfin Aktaş sezonun iddialı dizisi Şakir Paşa Hanedanı ile ekranlara dönecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim dizide 'Ayşe' rolüne hayat verecek.

Genç kuşağın gözde yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş, yeni sezon için görüştüğü işlerden en beğendiği dizi olan Şakir Paşa Hanedanı dizisiyle bu sezon seyirci karşısına çıkacak.

Snapinsta.app_461265017_1457356351613638_345773073597701009_n_1080

Şakir Paşa Hanedanı Mucizeler Ve Skandallar dizisi güçlü kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle yeni sezonun en iddialı dizilerinin başında geliyor.

Snapinsta.app_460995826_552371337299436_2574773895031840073_n_1080

Ru dizisindeki başarılı rejisiyle beğeni toplayan Bahadır Karataş’ın yöneteceği, Hande Altaylı’nın ise yazdığı Med Yapım imzalı dizide Şakir Paşa’nın kızı Ayşe’yi genç kuşağın gözde yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş canlandıracak.

Snapinsta.app_461330745_974451827842685_5684267831592161318_n_1080

Kostümleri ve mekanları için de titizlikle çalışılan “Şakir Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar” #VahidePerçin, #FıratTanış, #DevrimYakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt’u buluşturdu.

İlginizi Çekebilir

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

 Adidas'ın Terrex serisi outdoor ayakkabılarında indirim var!

Adidas'ın Terrex serisi outdoor ayakkabılarında indirim var!

 Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

 Az yağ, çok lezzet! Kullananlar "İyi ki aldım" diyor...

Az yağ, çok lezzet! Kullananlar "İyi ki aldım" diyor...
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nilsu Berfin Aktaş
En Çok Okunan Haberler
PAOK, İstanbul'un adını silip Konstantinopolis yazdı

PAOK, İstanbul'un adını silip Konstantinopolis yazdı

Metin Arolat’ın son anları dehşete düşürdü! Kafası bir anda masanın üstüne düştü

Metin Arolat’ın son anları dehşete düşürdü! Kafası bir anda masanın üstüne düştü

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı!

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı!

Vergi Usul Kanunu'nda Yeni Dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil oluyor

Vergi Usul Kanunu'nda Yeni Dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil oluyor

Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü!

Volkan Demirel, Süper Lig'e geri döndü!

Ailesini ifşa etmişti! 'Uygunsuz video ve resim" şoku! En yakınındakiler çekti

Ailesini ifşa etmişti! 'Uygunsuz video ve resim" şoku! En yakınındakiler çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.