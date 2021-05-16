Kuzey Yıldızı'nın Feridesi Gizem Güneş'in sözleri geceye damga vurdu

Show Tv'de 2019 yılından beri ekranlarda olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final yaptı. Dizinin sevilen karakteri Feride'ye hayat veren Gizem Güneş'in son sahnesinde söylediği sözler kısa sürede pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. İşte, Gizem Güneş'in o sahnesi...
KUZEY YILDIZI FERİDE'NİN FİNAL SAHNESİ GÜNDEM OLDU
Kuzey Yıldızı'nın Feridesi Gizem Güneş'in oynadığı ve çok konuşulan final sahnesinde Feride karakterinin "Her zaman söylediğimiz gibi aşıkların göğünde yeri hiçbir zaman değişmeyen tek bir yıldız parlar o da Kuzey Yıldızı'dır. O yıldız ki; dünya döndükçe sadece Kuzey'i gösterecektir." sözleri izleyenler üzerinde büyük bir etki yarattı.
Final sahnesindeki görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Gizem Güneş fotoğrafının altına,
"Doğrulanmış
Aynı yerde, aynı masada başlamıştı Feride’nin hikayesi... Ve yine aynı yerde, aynı masada bitiyor.
Bizi destekleyen izleyicilerimize sonsuz teşekkürler! ❤️
İki sezondur bizimle canla başla çalışan oyuncu ve tüm ekip arkadaşlarımı öpüyorum, yolunuz hep açık olsun...
Nice güzel başlangıçlara!
Feride’nin de dediği gibi; “ Verdiklerin için teşekkür ederim. Belki bir gün aldıkların için de teşekkür ederim” .
Sevgilerimle...❤️"
notunu düştü.
GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?
30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Gizem Güneş, dizi film ve tiyatro oyuncusudur. Güneş, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine oldukça küçük bir yaşta başlayan Güneş, ilk deneyimini 2007 yılında “Binbir Gece” dizisinde rol alarak edinmiştir. Oyunculuk kariyerinde farklı dizi ve film projelerinde yer alma fırsatı yakalamıştır. Moya-Hitit Yıldızı, Kanatsız Kuşlar, Fırtınagibi pek çok farklı dizi sayesinde her geçen gün performansını daha iyiye taşımıştır. 170 cm boyunda olan ve 52 kiloya sahip olan Gizem Güneş, oyunculuğuyla herkesin beğenisini kazanmayı başarmıştır. 2019 yılından beri yayında olan “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisinde Feride karakterine hayat vermiştir.
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