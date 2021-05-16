Kuzey Yıldızı'nın Feridesi Gizem Güneş'in sözleri geceye damga vurdu

Show Tv'de 2019 yılından beri ekranlarda olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final yaptı. Dizinin sevilen karakteri Feride'ye hayat veren Gizem Güneş'in son sahnesinde söylediği sözler kısa sürede pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. İşte, Gizem Güneş'in o sahnesi...

KUZEY YILDIZI FERİDE'NİN FİNAL SAHNESİ GÜNDEM OLDU

Kuzey Yıldızı'nın Feridesi Gizem Güneş'in oynadığı ve çok konuşulan final sahnesinde Feride karakterinin "Her zaman söylediğimiz gibi aşıkların göğünde yeri hiçbir zaman değişmeyen tek bir yıldız parlar o da Kuzey Yıldızı'dır. O yıldız ki; dünya döndükçe sadece Kuzey'i gösterecektir." sözleri izleyenler üzerinde büyük bir etki yarattı.

Final sahnesindeki görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Gizem Güneş fotoğrafının altına,

"Doğrulanmış

Aynı yerde, aynı masada başlamıştı Feride’nin hikayesi... Ve yine aynı yerde, aynı masada bitiyor.

Bizi destekleyen izleyicilerimize sonsuz teşekkürler! ❤️

İki sezondur bizimle canla başla çalışan oyuncu ve tüm ekip arkadaşlarımı öpüyorum, yolunuz hep açık olsun...

Nice güzel başlangıçlara!

Feride’nin de dediği gibi; “ Verdiklerin için teşekkür ederim. Belki bir gün aldıkların için de teşekkür ederim” .

Sevgilerimle...❤️"