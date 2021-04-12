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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor? Volkan Konak'ın programı için tarih belli oldu

12.04.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının yapımcılığını Poll Production ve Global Medya üstlendi. Program, izleyiciye her hafta birbirinden farklı konuklarıyla eğlenceli dakikalar yaşatmayı hedefliyor. Müziğe doyulacak bir program olarak ekranlara gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, her hafta Cuma günü saat 20.00’de izleyici ile buluşuyor.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor? Volkan Konak'ın programı için tarih belli oldu

Kuzeyin oğlu olarak bilinen Volkan Konak, Star TV ekranlarında programa başlıyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ismiyle yayın hayatına başlayacak olan programın yayın günü belli oldu. Karadeniz müziğinin en sevilen isimlerinden olan Volkan Konak’ın yeni başlayacak programı için birçok kişi heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı 16 Nisan 2021 Cuma gününden itibaren Star TV'de yayınlanmaya başlıyor.

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VOLKAN KONAK KİMDİR?

1967 yılında Trabzon’un Maçka İlçesi’nde doğdu. İlk orta ve Lise eğitimini Maçka’da tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’na girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Master eğitimine başladı. Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturarak, özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Volkan konak, İlk albümü ‘Efulim’i 1993 yılında yaptı. Albüm başta Karadeniz halkının ve müzikseverlerin beğenisini ve ilgisini kazandı daha sonra 1994 yılının ekim ayında ‘Gelir misin Benimle’ adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.

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Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü ‘Volkanik Parçalar’ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonrada bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan konak 1998 yılının nisan ayında kendisi tarafından kurduğu ‘Kuzey Müzik Prodüksiyon’ isimli firmasından ‘Pedaliza’ isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. 1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılınıda Politika Dergisi tarafından ‘Yılın En İyi Müzik Sanatçısı’ seçildi.

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Volkan Konak’ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları Kuzey Müzik Prodüksiyon ile Fransız prodüktör Alain Finet tarafından yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı. Bu beste İspanyolca olarak tüm dünyada yayınlanmak üzere single olarak çıkarıldı. 2000 yılında ‘Şimal Rüzgarı’ adlı albümünü DMC’den çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3.5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan ‘Maranda’ isimli albümü ise büyük beğeni toplayarak 2004’e müzik dünyasının iddiaları yapımlarından biri olarak girdi.


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Star TV
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