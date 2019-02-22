Kuzgun dizisine flaş transfer!

Ay Yapım'ın Star TV için hazırladığı 'Kuzgun' dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Barış Arduç (Akça Kuzgun) ile Burcu Biricik'i (Dil) buluşturan dizi Hatice Aslan(Meryem), Levent Ülgen (Rıfat) ve Erdal Küçükkömürcü gibi usta oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

Babasının ve yapayalnız geçirdiği çocukluğunun intikamını almaya çalışan Kuzgun Cebeci'nin hikâyesini anlatan dizinin kadrosuna Ahmet Varlı dahil oldu. Güçlü oyunculuğuyla beğeni toplayan Ahmet Varlı diziye Şeref'in oğlu Bora karakteriyle katılacak ve dengeleri değiştirecek.

Geçen çarşamba 2. bölümü ekrana gelen Kuzgun'un senaryosunu Emmy ödüllü Kara Sevda dizisine de imza atan Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz yazıyor.



