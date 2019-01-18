Kuzgun dizisine Ufak Tefek Cinayetler'den transfer!

Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın yazdığı dizide başlıca rolleri Barış Arduç (Kuzgun / Akça), Burcu Biricik (Dila), Levent Ülgen (Rıfat), Settar Tanrıöğen (Derviş), Hatice Aslan (Meryem), Caner Şahin (Kartal), Ahsen Eroğlu (Kumru), Aytek Şayan (Ali),Metehan Parıltı (Çocuk Kuzgun), Nisa Sofiya Aksongur (Çocuk Dila), Bahar Kerimoğlu (Sultan) ve Burak Uyanık (Kesik) canlandırıyor.

Dizide Dila'nın yengesi Seda'yı 2 sezon "Ufak Tefek Cinayetler"de Esra rolüne hayat veren Derya Beşerler canlandıracak.

Nefes kesen bir intikam öyküsünün anlatılacağı "Kuzgun"da ayrıca "Ufak Tefek Cinayetler"de Elif karakterinin (Sezin Akbaşoğulları) gençliğine hayat veren Hande Dilan Hancı da Füsun karakterini oynayacak.





