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Kuzgun dizisine Ufak Tefek Cinayetler'den transfer!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 18.01.2019 20:18 | Son Güncelleme

Ay Yapım'ın Star için çektiği "Kuzgun" dizisi, şubat ayında seyirciyle buluşacak. Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin Ürgüp'te başlayan çekimleri İstanbul'da devam ediyor.

Kuzgun dizisine Ufak Tefek Cinayetler'den transfer!

Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın yazdığı dizide başlıca rolleri Barış Arduç (Kuzgun / Akça), Burcu Biricik (Dila), Levent Ülgen (Rıfat), Settar Tanrıöğen (Derviş), Hatice Aslan (Meryem), Caner Şahin (Kartal), Ahsen Eroğlu (Kumru), Aytek Şayan (Ali),Metehan Parıltı (Çocuk Kuzgun), Nisa Sofiya Aksongur (Çocuk Dila), Bahar Kerimoğlu (Sultan) ve Burak Uyanık (Kesik) canlandırıyor.

Dizide Dila'nın yengesi Seda'yı 2 sezon "Ufak Tefek Cinayetler"de Esra rolüne hayat veren Derya Beşerler canlandıracak.

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Nefes kesen bir intikam öyküsünün anlatılacağı "Kuzgun"da ayrıca "Ufak Tefek Cinayetler"de Elif karakterinin (Sezin Akbaşoğulları) gençliğine hayat veren Hande Dilan Hancı da Füsun karakterini oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
kuzgun dizisi Ufak Tefek Cinayetler

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