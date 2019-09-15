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Kuzgun yeni sezon afişi yayınlandı! Kuzgun ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 15.09.2019 20:25 | Son Güncelleme

Star TV'nin geçtiğimiz sezon çok konuşulan dizisi 'Kuzgun' 2. sezona bomba gibi bir hikayeyle giriyor. Onur Saylak, Tülay Günal ve Nilperi Şahinkaya'nın da kadrosuna katıldığı dizinin yeni sezon afişi yayınlandı.

Kuzgun yeni sezon afişi yayınlandı! Kuzgun ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz sezon hikayesi ve kadrosuyla beğeniyle izlenen Star TV'nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi 'Kuzgun', ikinci sezona bomba gibi giriyor. Barış Arduç, Burcu Biricik,Hatice Aslan, Caner Şahin ve Ahsen Eroğlu gibi başarılı oyunculardan oluşan dizi, kadrosuna yeni sezon için 3 büyük isim, Onur Saylak, Tülay Günal ve Nilperi Şahinkaya'yı da katarak yepyeni, aşk dolu, dinamik hikayesiyle seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan dizinin dikkat çeken 2. sezon afişi yayınlandı.

kuzgun

Dizinin 2. sezonunun dünyasının kurulmasında imzası olan Ali Bilgin'in yanı sıra yönetmen koltuğunda Fikret Kadıoğlu ve Murat Aksu'nun yer aldığı 'Kuzgun',18 Eylül'de Star TV'de başlıyor.

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