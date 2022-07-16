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Kuzu eti, kuzu sırtı nasıl pişirilir? Kuzu kavurma nasıl yapılır? Kuzu etiyle yapılan yemekler!

16.07.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzu etiyle birçok farklı tarif yapılmaktadır. Bu tariflerden en çok tercih edileni Kurban Bayramı'nın da gelmesiyle elbette ki kuzu kavurma oluyor. Kuzu kavurma yapmak isteyenler "kuzu eti nasıl pişirilir" sorusunu araştırıyor. Kuzu etiyle lokum kıvamında, yumuşacık tarifler yapılmaktadır. Kuzu etini pişirmenin bazı püf noktaları da bulunuyor. İşte tüm detayları ve kuzu etinden kavurma tarifi!

Kuzu eti, kuzu sırtı nasıl pişirilir? Kuzu kavurma nasıl yapılır? Kuzu etiyle yapılan yemekler!

Kuzu eti kavurması, geçtiğimiz günlerdeki Kurban Bayramıyla beraber sık sık aratılmaya başladı. Kuzu etini pişirmenin bazı püf noktaları da bulunuyor. Peki kuzu eti nasıl pişer? Kuzu kavurma nasıl yapılır? Kuzu etinden yapılan yemekler nelerdir? İşte detaylar..

KUZU SIRTI NASIL PİŞER, PÜF NOKTALARI NELERDİR?

1) Genç Kuzu Eti

-Kuzu etindeki en önemli sorun kokudur. Küçükbaş hayvanların etlerinin kendine özgü bir kokusu vardır. Hatta bazı insanlar bu koku nedeniyle kuzu eti yemekten kaçınırlar.

-Kuzu etindeki kokuyu azaltmak için daha genç kuzuların etleri tercih edilmelidir.
Çünkü küçükbaş hayvan yaşlandıkça vücudundaki yağ asitleri artar. Bu da kokunun artmasına neden olur.

-Genç kuzudan elde edilen et uygun şekilde marine edildikten sonra pişirilirse, bu hem etin kokusunu azaltır hem de lokum gibi pişmesini sağlar.

2) Dinlenmiş ve Sinirsiz Et

-Kasaptan alınan kuzu sırt eti sinirsiz ve dinlenmiş olmalıdır. Satın almadan önce kasabınıza etin sinirsiz kısmını ayırmasını ve en azından bir gece dinlendirmesini söyleyebilirsiniz.

-Dilerseniz kuzu sırtını steakhouselardan da alabilirsiniz. Steakhouselarda etler genelde uygun şekilde dinlendirilir.

3) Marinasyon

Ağızda lokum gibi dağılan kuzu etinin en önemli sırrı uygun şekilde marine edilmesidir. Marine edilmeyen ve dinlendirilmeyen et genellikle sert olur. Soğan, sarımsak, zeytinyağ ve kekik ile eti kolaylıkla marine edebilirsiniz.

4) Mühürleme

Kuzu etini hızlı bir şekilde mühürleyerek etin suyunun içinde kalmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle etin lezzetini arttırmış olursunuz.

KUZU ETİYLE HANGİ YEMEKLER YAPILIR?

-Kuzu İncik Haşlama
-Kuzu Külbastı
-Fırında Kuzu Güveç
-Kuzu Etli Özbek Pilavı
-Fırında Sebzeli Kuzu Eti
-Kuzu Etli Orman Kebabı
-Ev Usülü Kuzu Tandır
-Kuzu Pirzola
-Kuzu Gerdan
-Kuzu Etli Enginar
-Kuzu Çoban Kavurma
-Etli Kuzu Çorbası
-Tencerede Kuzu Kol
-Kuzu Etli Ankara Tava
-Adana Usülü Lahmacun
-Gerdan Çorbası
-Kuzu Kavurma
-Kuzu Kuşbaşılı Bulgur Pilavı
-Kuzu Tas Kebabı
-Kuzu Etli Keşkek
-Kuzu Etli Yahni

KUZU KAVURMA TARİFİ MALZEMELER

1 kilogram kuzu eti (kavurmalık, kuşbaşı)
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon (isteğe göre)
1 çay kaşığı pul biber (isteğe göre)
1 çay kaşığı kekik

KUZU KAVURMA YAPILIŞI

-Kavurmayı pişireceğiniz, tencereyi ocağa yerleştirin ve ısınmasını bekleyin. Kuşbaşı
doğranmış etleri tencereye alın.

-Etleri kısık ateşte kavurmaya başlayın.

-Etler suyunu salıp, tekrar çektiğinde, yaklaşık 45 dakika sonra hazır olacak.
Yumuşak kıvamda etler için pişerken ara ara karıştırın.

-Son olarak lezzet vermesi için tereyağını ekleyin. Eriyince arzuya göre baharatları ve
tuzu ilave edin.

-Kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.

-Kuzu kavurmayı bir servis tabağına alın. Yanına pirinç pilavı çok yakışacaktır. Afiyet olsun!

KUZU KAVURMANIN PÜF NOKTASI

-Kuzu etlerini pişirmeden önce, dilerseniz 1 saat sodada bekletebilir ve etlerinizi yumuşatabilirsiniz. Lezzetli kuzu kavurma için orta yağlı kuzu kuşbaşı eti tercih etmelisiniz.

-Tuz, baharat ve tereyağını pişmeye yakın ilave etmeniz kıvam açısından daha iyi olacaktır. Etlerin pişme süresi tazeliğine göre değişeceği için yumuşayana kadar pişirmeye özen gösterin.

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