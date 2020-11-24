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Kuzu kol sarma nasıl yapılır? MasterChef ayva beğendili kuzu kol sarma tarifi ve malzemeleri

Metin Yamaner Metin Yamaner 24.11.2020 01:14 | Son Güncelleme:
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Kuzu kol sarma nasıl yapılır? MasterChef ayva beğendili kuzu kol sarma tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye'nin 23 Kasım'da ekrana gelen son bölümünde, kaptanlık düellosunda ayva beğendi eşliğinde sunulan kuzu kol sarma yapıldı. Yarışmacılar düelloyu kazanabilmek için en iyi kuzu kol sarmayı yapmaya çalıştı. Ayva beğendili kuzu kol sarmanın tarifi de merak edildi. Peki kuzu kol sarma nasıl yapılır? İşte ayva beğendili kuzu kol sarma tarifi ve malzemeleri.

MasterChef 2020’dekaptanlık düellosu nefes kesti ve yeni takım kaptanları ayva beğendi eşliğinde kuzu kol sarma hazırladı. Yarışmanın sıkı takipçileri ayva beğendi eşliğinde kuzu kol sarma tarifi için sorgulamalara başladı. İşte 23 Kasım MasterChef Türkiye'de kaptanlık düellosunda yapılan ayva beğendi eşliğinde kuzu kol sarma tarifi.

KUZU KOL SARMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet (1350 gram) Kuzu Kol

1 çorba kaşığı (40 gram) biber Salçası

1 çay bardağı çekilmiş Ekmek İçi

Yarım bağ (50 gr.) Maydanoz

3 diş (7 gram) sarımsak

Yarım çorba kaşığı (3 gram) kekik

3 çorba kaşığı (20 gram) sıvı Yağ

Biber, Tuz

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KUZU KOL SARMA HAZIRLANIŞI

Maydanozları ince ince doğrayın. Ekmek içini çekin, sarımsağı döverek ezin. Ekmek içi, maydanoz, sarımsak ve kekik birleştirilerek karıştırılır. Kuzu kolunun fazla yağlarını ve temizleyin ve kemiklerini çıkartın.

Kuzu kolunun fazla yağları temizlenir ve kemikleri çıkartılır. Kolun iç kısmına tuz, biber atın ve biber salçası sürün. Üzerine aromatik (tatlandırıcı) malzemenin hepsini serpin. Kolu silindir şeklinde sarın ve mutfak ya da kasap ipi ile iyice sarılarak bağlayın. Kol sarmayı az sıvı yağ ile yağladıktan sonra tepsiye yerleştirin. Tepsiyi fırına koyun ve fırını çalıştırın.

Pişmesine 15 dakika kala tepsiye 1 su bardağı su koyun. Bu su tepsinin yanmasını önler ve bu sıvıyı sos olarak da yemeğin üzerine dökebilirsiniz (isteğe bağlı).

AYVA BEĞENDİ TARİFİ

3 adet ayva

Aldığı kadar un

20 gram zeytinyağı

Karabiber

Tuz

2 dal taze kekik

Yapılışı:

Önceden fırınlanmış ayvayı, un kavrulduktan sonra ilave edin ve badem sütüyle tatlandırın. Daha sonra kaşar ve baharat ilave ederek kuzu etiyle birlikte servis edin.

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