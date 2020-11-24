Kuzu kol sarma nasıl yapılır? MasterChef ayva beğendili kuzu kol sarma tarifi ve malzemeleri

MasterChef 2020’dekaptanlık düellosu nefes kesti ve yeni takım kaptanları ayva beğendi eşliğinde kuzu kol sarma hazırladı. Yarışmanın sıkı takipçileri ayva beğendi eşliğinde kuzu kol sarma tarifi için sorgulamalara başladı. İşte 23 Kasım MasterChef Türkiye'de kaptanlık düellosunda yapılan ayva beğendi eşliğinde kuzu kol sarma tarifi.

KUZU KOL SARMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet (1350 gram) Kuzu Kol

1 çorba kaşığı (40 gram) biber Salçası

1 çay bardağı çekilmiş Ekmek İçi

Yarım bağ (50 gr.) Maydanoz

3 diş (7 gram) sarımsak

Yarım çorba kaşığı (3 gram) kekik

3 çorba kaşığı (20 gram) sıvı Yağ

Biber, Tuz

KUZU KOL SARMA HAZIRLANIŞI

Maydanozları ince ince doğrayın. Ekmek içini çekin, sarımsağı döverek ezin. Ekmek içi, maydanoz, sarımsak ve kekik birleştirilerek karıştırılır. Kuzu kolunun fazla yağlarını ve temizleyin ve kemiklerini çıkartın.

Kuzu kolunun fazla yağları temizlenir ve kemikleri çıkartılır. Kolun iç kısmına tuz, biber atın ve biber salçası sürün. Üzerine aromatik (tatlandırıcı) malzemenin hepsini serpin. Kolu silindir şeklinde sarın ve mutfak ya da kasap ipi ile iyice sarılarak bağlayın. Kol sarmayı az sıvı yağ ile yağladıktan sonra tepsiye yerleştirin. Tepsiyi fırına koyun ve fırını çalıştırın.