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Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek tarifi nedir? İşte MasterChef Eskişehir çiğ börek tarifi ve malzemeleri...

Seray Üstün Seray Üstün 23.11.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek tarifi nedir? İşte MasterChef Eskişehir çiğ börek tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye’nin 23 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde son sekize kalan yarışmacılar final heyacanını zirveye hemen taşıdı. MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık mücadelesi için Eskişehir mutfağının sevilen lezzeti çiğ börek tarifiyle yarıştı. Tadına doyum olmayan ve lezzetinden ödün vermeyen çiğ börek tarifi dikkatleri çekiyor. Peki çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek tarifi nedir? Çiğ börek malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye’nin 23 Kasım Pazartesi günkü kaptanlık oyununda yarışmacılar Eskişehir mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan çiğ börek tarifini yaptı. Çiğ börek kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulması ve yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Kırım Tatarları tarafından bu benzersiz lezzet Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çuberek, Çiborek olarak adlandırılır. İşte MasterChef Türkiye’ye damga vuran çiğ börek tarifi ve malzemeleri...

ÇİĞ BÖREK MALZEMELERİ

Hamuru için;

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı sirke

İç harcı için;

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 3/4 çay bardağı su

Kızartmak için;

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
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ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?

Çiğ börek yapımına ilk olarak hamurunun hazırlanmasıyla başlanılır. Un derin bir karıştırma kabına alınır. Ortasına havuz açılır ve tüm malzemeleri yoğrulmaya başlanılır. Un ilave edilerek kıvamı ayarlanılır. Yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakılır. Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırılır. Harcın sulu olmasına dikkat edilir. Dinlenen hamurdan parçalar kopartılır ve merdan yardımıyla orta büyülükte bir tabak boyutunda açılır. Çiğ böreğin çıtır çıtır olabilmesi için hamurun ince açılması gerekir. Kıymalı harç açılan hamurlara yerleştirilerek katlanır. Kenarlarının iyice yapışması için kapak ya da pizza dilimleyiciyle düzgünce kesilir. Derin bir tavada kızartılır. Afiyet olsun.

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