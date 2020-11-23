Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek tarifi nedir? İşte MasterChef Eskişehir çiğ börek tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye’nin 23 Kasım Pazartesi günkü kaptanlık oyununda yarışmacılar Eskişehir mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan çiğ börek tarifini yaptı. Çiğ börek kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış yufkaya konulması ve yağda kızartılmasıyla yapılan geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Kırım Tatarları tarafından bu benzersiz lezzet Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çuberek, Çiborek olarak adlandırılır. İşte MasterChef Türkiye’ye damga vuran çiğ börek tarifi ve malzemeleri...
Hamuru için;
İç harcı için;
Kızartmak için;
Çiğ börek yapımına ilk olarak hamurunun hazırlanmasıyla başlanılır. Un derin bir karıştırma kabına alınır. Ortasına havuz açılır ve tüm malzemeleri yoğrulmaya başlanılır. Un ilave edilerek kıvamı ayarlanılır. Yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakılır. Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırılır. Harcın sulu olmasına dikkat edilir. Dinlenen hamurdan parçalar kopartılır ve merdan yardımıyla orta büyülükte bir tabak boyutunda açılır. Çiğ böreğin çıtır çıtır olabilmesi için hamurun ince açılması gerekir. Kıymalı harç açılan hamurlara yerleştirilerek katlanır. Kenarlarının iyice yapışması için kapak ya da pizza dilimleyiciyle düzgünce kesilir. Derin bir tavada kızartılır. Afiyet olsun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum