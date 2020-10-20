Kuzu sırtı nasıl yapılır? MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın özel tarifi kuzu sırtı yemeği ve malzemeleri

MasterChef 2020 bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan istenen yemek, Mehmet Şef’in özel tarifiyle kuzu sırtı oldu. İşte kuzu sırtı için gerekli malzemeler, tarifi ve püf noktası.
Kuzu sırtı (bir karski)
kimyon
yoğurt
yenibahar
tuz
biber salçası
biberiye
patlıcan
mısır
kuru soğan
muskat
un
parmesan peyniri
süt
tuz
karabiber
tereyağ
sumak
nar ekşisi
limona
chili biber
kırmızı ve yeşil kapya biber
kestane mantarı
Yoğurt, biber salçası, kimyon, yenibahar, biberiye ve tuzu mayonez tenceresinde güzelce harmanlayıp etin sinirini ve yağını temizleyip marinasyonda en az 40 dakika dinlendiriniz.
Patlıcan, kırmızı kapya biber, yeşil biber ve chilli biberini közleyiniz ve bir mayonez tenceresine sıcakken alıp güzelce streçledikten sonra 15 dakika kadar terlemesini bekleyiniz.
Bir tencerede orta ateşte tereyağ eritiniz, eriyen tereyağa 2 çorba kaşığı un ekleyiniz ve unun kokusu gidene kadar kavurunuz. Sütü çırparak yavaşça topaklanmayacak şekilde ekleyiniz. Topraksı tat için muskat rendeleyiniz ve kıvam aldıktan sonra közlediğimiz sebzeleri kabuklarından soyup fine brunoise doğrayıp beğendinin içine ekleyiniz. 5 dakika orta ateşte pişirdikten sonra ocaktan alıp rendelenmiş parmesan tuz ve karabiberini ekliyoruz.
Bir tencerede zeytinyağında küp doğranmış soğanları soteleyiniz. Yumuşayan soğanlara nar ekşisi, sumak, kuru mürdüm eriği, limon ve chilli biberi ve sebze suyu ekleyip 25 dakika kaynatınız. Ardından ince süzgeç yardımıyla sosu süzün ve kısık ateşte kıvam alana kadar çektiriniz.
Kuru Mantar: İnce slice şeklinde kesilmiş kestane mantarlarını tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayıp iki fırın tepsisi arasına yağlı kağıdın üstüne mantar dilimleriniz dizin ve 40 dakika 100 derecede kurutunuz.
Püf Noktası: Marinasyondaki etleri fazla sosunu yanmaması için peçete yardımıyla siliniz ve döküm tavada her iki taraflarını mühürledikten sonra 8 dakika boyunca 190 derece fırında tereyağ ve biberiye ile pişiriniz.
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