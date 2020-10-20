Kuzu sırtı nasıl yapılır? MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın özel tarifi kuzu sırtı yemeği ve malzemeleri

MasterChef 2020 bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan istenen yemek, Mehmet Şef’in özel tarifiyle kuzu sırtı oldu. İşte kuzu sırtı için gerekli malzemeler, tarifi ve püf noktası.

KUZU SIRTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

Kuzu sırtı (bir karski)

kimyon

yoğurt

yenibahar

tuz

biber salçası

biberiye

patlıcan

mısır

kuru soğan

muskat

un

parmesan peyniri

süt

tuz

karabiber

tereyağ

sumak

nar ekşisi

limona

chili biber

kırmızı ve yeşil kapya biber

kestane mantarı

Marinasyon Nasıl Yapılır?

Yoğurt, biber salçası, kimyon, yenibahar, biberiye ve tuzu mayonez tenceresinde güzelce harmanlayıp etin sinirini ve yağını temizleyip marinasyonda en az 40 dakika dinlendiriniz.

Patlıcan Beğendi Nasıl Yapılır?

Patlıcan, kırmızı kapya biber, yeşil biber ve chilli biberini közleyiniz ve bir mayonez tenceresine sıcakken alıp güzelce streçledikten sonra 15 dakika kadar terlemesini bekleyiniz.

Bir tencerede orta ateşte tereyağ eritiniz, eriyen tereyağa 2 çorba kaşığı un ekleyiniz ve unun kokusu gidene kadar kavurunuz. Sütü çırparak yavaşça topaklanmayacak şekilde ekleyiniz. Topraksı tat için muskat rendeleyiniz ve kıvam aldıktan sonra közlediğimiz sebzeleri kabuklarından soyup fine brunoise doğrayıp beğendinin içine ekleyiniz. 5 dakika orta ateşte pişirdikten sonra ocaktan alıp rendelenmiş parmesan tuz ve karabiberini ekliyoruz.