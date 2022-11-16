KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? KYK burs başvuruları için zaman daralıyor!

KYK burs başvurularının başlamasıyla öğrenciler burs başvurularını yapmaya başladı. Başvuruların ardından değerlendirmelere göre bazı öğrencilere burs bazılarına ise öğrenim kredisi veriliyor. Ancak KYK burs başvuruları için kısıtlı bir zaman bulunuyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Geçtiğimiz gün (15 Kasım) itibarıyla başlayan KYK burs başvuruları 17 Kasım'da sona erecek. KYK bursu değerlendirmelerinde, öğrencilerin maddi durumları dikkate alınacak. Öğrencilerin başvuru esnasında belirttiği bilgiler, 12 farklı kamu kurumu tarafından teyit edilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme süreci başlayacak. Başvuru değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra KYK burs başvuru sonuçları da açıklanacak.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK bursu, Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında hesaplara yatacak.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

KYK burs miktarının geçtiğimiz yıl 850 TL olduğu duyurulmuştu. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK burs miktarının lisans öğrencileri için 1000 TL civarında açıklanması bekleniyor.



