KYK burs, kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 - 2023 KYK bursu ne kadar olacak? KYK sonuç sorgulama ekranı!

KYK burs başvuruları sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından bazı öğrencilere burs bazılarına da kredi imkanı sağlanıyor. Peki KYK burs, kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 - 2023 KYK bursu ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuçlarının, 15 gün içerisinde belli olması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

KYK burs ve kredi ücreti olarak Lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.700 lira ve son olarak Doktora öğrencilerine 2. bin 550 lira burs ödemesi yapılıyor. 2023 Ocak ayından itibaren bu rakamların artması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra, eylül ayından başlamak üzere üç aylık burs ve kredi ödemeleri peşin yapılacak. İlk ödemelerin en geç Ocak 2023'te yapılması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden, 'https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama' adresinden sorgulanacak.

