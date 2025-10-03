EĞİTİM

KYK yurdunda bir asansör skandalı daha! “Tünel gibi bir yere düştüm diyebilirim”

Ankara'daki KYK Hacı Bayram Veli Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin iddiasına göre, içinde tek başına bulunduğu asansör 5. kattan eksi 4. kata düştü. Asansörde mahsur kalan öğrenci, acil yardım ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Söz konusu iddianın ardından yurt asansörlerindeki durum bir kez daha tartışma konusu oldu.

Ankara'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı Bayram Veli Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen asansör kazası, yurtlardaki güvenlik sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

Hacettepe Üniversitesi'nde hazırlık programı öğrencisi olduğunu belirten genç bir kız, yurtta tek başına bindiği asansörün 5. kattan eksi 4. kata düştüğünü ileri sürdü.

“TÜNEL GİBİ BİR YERE DÜŞTÜM DİYEBİLİRİM”

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile anlatan genç kız, "İkinci kattayken asansör durdu, ışıklar gitti. Birkaç dakika karanlıkta durdum. Asansörün içinde güvenliğe bağlanan telefon çalışmadı. Elektrik kesintisi olmuş galiba. Eksi dördüncü kata düştüm. Tünel gibi bir yere düştüm diyebilirim" dedi.

KYK yurdunda bir asansör skandalı daha! “Tünel gibi bir yere düştüm diyebilirim” 1

“BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADILAR”

Yaşadığı panikle oda arkadaşını ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını belirten genç, "Açık adresi verdim. İtfaiye ekipleri, ambulans, polisler hepsi geldi. Hepsine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok ilgililerdi. Hastaneye gitmek istemediğimi söyledim. 112 ekibi beni hiç yalnız bırakmadı."

Genç öğrenci, KYK yurtlarında daha önce yaşanan benzer kazaları hatırlatarak, yetkililere gerekli önlemlerin alınması içinde çağrıda bulundu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

