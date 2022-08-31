KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları için süreç devam ediyor. Başvurular 28 Ağustos Pazar günü itibariyle sona erdi. Şehir dışında bir üniversiteye yerleşen binlerce öğrencinin barınma problemini çözüme kavuşturan KYK yurtları ile ilgili öğrencilere GSB’den bir mesaj geldi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos Çarşamba sabahından itibaren başladı. E-devlet üzerinden yapılan başvurular 28 Ağustos Pazar günü saat 23.59 itibariyle son buldu.

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Bununla birlikte Ağustos ayının sona ermesinin ardından 2022-2023 akademik takvimin başlamasına kısa süre kalması nedeniyle KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının ilk veya ikinci hafta açıklanması bekleniyor.

GSB’ye yurt başvurusunda bulunan pek çok öğrencinin cep telefonuna gelen mesaj heyecana neden oldu. Mesajı gören öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını düşünürken, kısa süre geçmeden bu mesajın bakanlığın rutin bir tanıtım uygulaması olduğu öğrenildi.



