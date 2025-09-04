KYK yurt fiyatlarına yüzde 40 zam geldi: KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor! KYK yeni yurt ücretleri…

KYK yurt ücretlerine 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için yüzde 40 zam yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvurularının başladığını duyururken, öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurtlara yerleştirileceğini belirtti.

KYK YURT FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Yurt başvurularıyla birlikte yeni ücret tarifesi açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan tarifeye göre, yurt ücretleri geçen yıla kıyasla yüzde 40 arttı.

ODA TİPLERİNE GÖRE YENİ FİYATLAR

Birinci tip oda: 750 TL

İkinci tip oda: 850 TL

Üçüncü tip oda: 850 TL

Dördüncü tip oda: 1050 TL

Beşinci tip oda: 1150 TL

Altıncı tip oda: 1250 TL

ESKİ FİYATLAR

Geçen yılki ücretler ise şu şekildeydi:

Birinci tip oda: 517,50 TL

İkinci tip oda: 607,50 TL

Üçüncü tip oda: 607,50 TL

Dördüncü tip oda: 720 TL

Beşinci tip oda: 765 TL

Altıncı tip oda: 855 TL

YURTLARIN FİZİKİ ŞARTLARI FİYATLARI ETKİLİYOR

Fiyat farkının, yeni ve eski yurtların fiziki koşullarından kaynaklandığı belirtildi. KYK yurtları genellikle en az üç kişilik odalardan oluşuyor.

KYK YURT BAŞVURU SÜRECİ

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesine sahip KYK yurtlarına başvurular, 6 Eylül 2025 tarihine kadar yapılabilecek.